ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Bo妞2歲生日趴做蛋糕！「這表情」賈靜雯一看：幹嘛學蕭波妞

記者許皓婷／綜合報導

賈靜雯和修杰楷2015年結婚後，陸續迎來一對女兒咘咘、Bo妞，一家人氣都超旺，一舉一動也備受關注。15日正值Bo妞2歲生日，她也在臉書分享幫女兒辦的生日Party現場照，畫面溫馨又歡樂。

▲Bo妞2歲生日。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

▲修杰楷、賈靜雯幫Bo妞辦2歲生日趴。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

請繼續往下閱讀...

Bo妞15日迎來2歲生日，賈靜雯在臉書曬出一家人幫忙慶生的照片，並對女兒感性告白：「小Bo妞，媽媽想對妳說，每天都很珍惜妳們姐妹的生活點滴，深怕一轉眼就錯失妳們美好的童年。」並表示：「好吃好睡好好玩，平安健康的長大是媽媽每天每天的祈禱。」她也認為原生家庭對一個孩子的成長很重要，「我跟爸爸能做的就是給予無限的愛與陪伴」，言語間充滿對女兒的疼愛。

▲Bo妞2歲生日。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

▲Bo妞2歲了。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

賈靜雯也直言，並認為Bo妞很特別：「妳有著一張如同漫畫人物的臉孔，看似兇狠但又溫柔如水中魚，很愛姊姊卻又嫌她太公主，妳好笑又幽默的性格真的極度討喜。」她更透露：「我們一致認為，未來世界，應該是妳會捍衛保護著姊姊，雖然現在看不出來。」她也PO出Bo妞「歪嘴笑」做蛋糕的照片，無奈直呼：「做蛋糕就做蛋糕幹嘛要學蕭波妞。」可愛模樣更是萌翻一大票網友。

▲Bo妞2歲生日。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

▲Bo妞2歲生日。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

▲Bo妞2歲生日自己做蛋糕。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

【賈靜雯FB全文】

小Bo妞
媽媽想對妳說～
每天都很珍惜你們姐妹的生活點滴
深怕一轉眼就錯失你們美好的童年
小小的你們是最幸福的時刻
好吃好睡好好玩
平安健康的長大是媽媽每天每天的祈禱
原生家庭對一個孩子的成長很重要
我跟爸爸能做的就是給予無限的愛與陪伴
小Bo妞～妳真的很特別！
你有著一張如同漫畫人物的臉孔
看似兇狠但又溫柔如水中魚
很愛姊姊卻又嫌她太公主
妳好笑又幽默的性格真的極度討喜～
我們一致認為
未來世界
應該是妳會捍衛保護著姊姊
雖然現在看不出來
小Bo妞～2歲快樂
我們愛妳
#姊姊只是要親親不要嫌棄好嗎
#做蛋糕就做蛋糕幹嘛要學蕭波妞

【修杰楷FB全文】

親愛的小bo妞 ，兩歲了唷！
生日快樂
看著你每天都在用你特有的方式來探索這個世界，
總是被妳獨有的表達方式感到無比幽默，
記得你要一直保有你的這個特質。
因為這就是我和媽媽心中那個獨一無二的‘BO妞’。
雙魚寶貝生日快樂。
#BO兩歲生日快樂
#LetsParty來派對

要寫不完了...伴讀貓整隻趴作業簿 妹妹「崩潰狂推」網笑：撥肉見題

推薦閱讀

隋棠完美身材養成！早餐菜單曝光…「黃金4元素」3分鐘搞定

隋棠完美身材養成！早餐菜單曝光…「黃金4元素」3分鐘搞定

李千那突PO文：特別的日子！穿情侶裝同框李昶俊…「十指緊扣」甜炸❤

李千那突PO文：特別的日子！穿情侶裝同框李昶俊…「十指緊扣」甜炸❤

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　一看成果崩潰：能放過我嗎！

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　一看成果崩潰：能放過我嗎！

雞排妹「無碼素顏床照」流出！　網一看全暴動：受不了

雞排妹「無碼素顏床照」流出！　網一看全暴動：受不了

勝利夜店開趴驚見台「3大咖男神」！勾5女包廂狂歡照流出…鄭俊英也在內

勝利夜店開趴驚見台「3大咖男神」！勾5女包廂狂歡照流出…鄭俊英也在內

FB收到陌生私訊…一看「是周杰倫打招呼」　真相曝光…網全崩潰

FB收到陌生私訊…一看「是周杰倫打招呼」　真相曝光…網全崩潰

小優拒絕同台張艾亞！　揭「2幕後真相」：我真的會怕

小優拒絕同台張艾亞！　揭「2幕後真相」：我真的會怕

周冬雨打趴昆凌「混血巴掌臉」　同框照網看呆：臉太小了吧！

周冬雨打趴昆凌「混血巴掌臉」　同框照網看呆：臉太小了吧！

孫鵬、狄鶯傳「10萬出租北投豪宅」　1年沒工作…爆財務危機！

孫鵬、狄鶯傳「10萬出租北投豪宅」　1年沒工作…爆財務危機！

學校公車亭等車！一看身旁…站著「188cm陸劇男神」

學校公車亭等車！一看身旁…站著「188cm陸劇男神」

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

勝利夜店開趴驚見台「3大咖男神」！勾5女包廂狂歡照流出…鄭俊英也在內

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」　律師：性犯罪入伍刑責變兩倍

好友惡整「把他做成爆醜雕像」　貝克漢收笑容…中斷錄影後「真實反應」被推爆

被鄭俊英拍淫片當戰利品！　20歲受害女崩潰哀求：我該怎麼活下去

快訊／安以軒懷孕了！「四肢超細」　嫁百億CEO 2年報喜：從此多了一個你

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

賈靜雯, 修杰楷, 咘咘, BO妞

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 范冰冰近照曝光！　美肌也遮不住黑眼圈「憔悴現形」
  2. 性侵噁男滾蛋！女英雄《Red Sonja》電影傳MeToo女星接手
  3. 楊烈新戲演李登輝　不怕封殺：我問心無愧
  4. 42歲王力宏體脂才11！每天「舉重有氧」狂操1年..曝驚人鍛鍊
  5. 佩甄穿黑絲短裙現台大上課！　「中間一條線」掀暴動：豁出去了
  6. 王傳一被她潑咖啡「眼睛遭殃」…下一秒這舉動Man爆！
  7. 查寧塔圖「公開放閃」Jessie J！　大街牽起女方手「眼裡都是愛」
  8. Ella傳授「撩妹術」！張軒睿出動「土味情話」Selina反應好尷尬
  9. 鬧翻公司9天！鄧紫棋首吐心聲…一看「這句話」網心疼：別怕
  10. 《雞不可失》炸雞食譜有可樂！阿基師加碼美味秘訣要「這樣吃」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366