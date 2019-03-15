Bo妞2歲生日趴做蛋糕！「這表情」賈靜雯一看：幹嘛學蕭波妞

記者許皓婷／綜合報導

賈靜雯和修杰楷2015年結婚後，陸續迎來一對女兒咘咘、Bo妞，一家人氣都超旺，一舉一動也備受關注。15日正值Bo妞2歲生日，她也在臉書分享幫女兒辦的生日Party現場照，畫面溫馨又歡樂。

▲修杰楷、賈靜雯幫Bo妞辦2歲生日趴。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）



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Bo妞15日迎來2歲生日，賈靜雯在臉書曬出一家人幫忙慶生的照片，並對女兒感性告白：「小Bo妞，媽媽想對妳說，每天都很珍惜妳們姐妹的生活點滴，深怕一轉眼就錯失妳們美好的童年。」並表示：「好吃好睡好好玩，平安健康的長大是媽媽每天每天的祈禱。」她也認為原生家庭對一個孩子的成長很重要，「我跟爸爸能做的就是給予無限的愛與陪伴」，言語間充滿對女兒的疼愛。

▲Bo妞2歲了。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）



賈靜雯也直言，並認為Bo妞很特別：「妳有著一張如同漫畫人物的臉孔，看似兇狠但又溫柔如水中魚，很愛姊姊卻又嫌她太公主，妳好笑又幽默的性格真的極度討喜。」她更透露：「我們一致認為，未來世界，應該是妳會捍衛保護著姊姊，雖然現在看不出來。」她也PO出Bo妞「歪嘴笑」做蛋糕的照片，無奈直呼：「做蛋糕就做蛋糕幹嘛要學蕭波妞。」可愛模樣更是萌翻一大票網友。

▲Bo妞2歲生日自己做蛋糕。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯）

【賈靜雯FB全文】

小Bo妞

媽媽想對妳說～

每天都很珍惜你們姐妹的生活點滴

深怕一轉眼就錯失你們美好的童年

小小的你們是最幸福的時刻

好吃好睡好好玩

平安健康的長大是媽媽每天每天的祈禱

原生家庭對一個孩子的成長很重要

我跟爸爸能做的就是給予無限的愛與陪伴

小Bo妞～妳真的很特別！

你有著一張如同漫畫人物的臉孔

看似兇狠但又溫柔如水中魚

很愛姊姊卻又嫌她太公主

妳好笑又幽默的性格真的極度討喜～

我們一致認為

未來世界

應該是妳會捍衛保護著姊姊

雖然現在看不出來

小Bo妞～2歲快樂

我們愛妳

#姊姊只是要親親不要嫌棄好嗎

#做蛋糕就做蛋糕幹嘛要學蕭波妞

【修杰楷FB全文】

親愛的小bo妞 ，兩歲了唷！

生日快樂

看著你每天都在用你特有的方式來探索這個世界，

總是被妳獨有的表達方式感到無比幽默，

記得你要一直保有你的這個特質。

因為這就是我和媽媽心中那個獨一無二的‘BO妞’。

雙魚寶貝生日快樂。

#BO兩歲生日快樂

#LetsParty來派對