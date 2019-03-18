楊冪爆「鬧翻經紀公司」　北京工作室直擊…已全清空！

記者許皓婷／綜合報導

大陸女星楊冪演過多部超夯戲劇，被封為「流量女王」，她在2015年創立「嘉行傳媒」（前身楊冪工作室），目前市值粗估50億（約台幣200億），眼光精準的她，更一手捧紅旗下的迪麗熱巴、張彬彬等藝人，但近期卻被爆出她的工作室已人去樓空，疑似和公司鬧翻，引起外界關注。

▲楊冪爆鬧翻「嘉行傳媒」。（圖／翻攝自微博）



請繼續往下閱讀...

楊冪和劉愷威2018年12月宣布離婚後，震撼娛樂圈，但兩人都同樣隸屬於「嘉行傳媒」，婚姻雖畫下句點，但彼此仍是工作上的夥伴，一舉一動也備受關注。近日，卻有網友PO出楊冪在北京的工作室照片，只見現場照中，她的工作室已經人去樓空，室內空蕩蕩，更沒有任何一個員工，引起網友猜測她已經和公司鬧翻，打算自立門戶。

▲楊冪、劉愷威離婚後，仍同為「嘉行傳媒」藝人。（圖／翻攝自微博）



▲楊冪北京工作室已清空。（圖／翻攝自微博）



而楊冪爆出將和「嘉行傳媒」解約後，傳聞鬧得沸沸揚揚，她的工作室18日隨即發布聲明闢謠：「去年11月，為了給所有藝人和公司同事們一個更舒適的辦公環境，我們搬進了新家。」並表示接下來「一嘉人」一樣會一起繼續努力，直接否認外界傳聞。



▲楊冪工作室澄清解約傳聞。（圖／翻攝自微博）