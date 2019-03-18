EXO新一波真人秀再度來襲！　「第一棒成員」確定是他：我很緊張

記者韓景樺／綜合報導

南韓人氣男團EXO繼綜藝節目《EXO的爬梯子世界旅行2》後，又將推出真人秀《心For You 》（暫譯，심포유）與粉絲分享成員們日常生活中的自然一面。16日時曾透過預告公開首位登場成員的線索，引發熱烈討論，而18日韓媒也證實大哥XIUMIN將會是第一位主角，讓粉絲又驚又喜。

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▲EXO XIUMIN將出演EXO真人秀。（圖／翻攝自Facebook／EXO）

EXO出道即將邁入第7年，但在2013年拍攝《EXO's SHOWTIME》後，就鮮少有全員出演的團體綜藝節目，直到今年（2019年）才再度透過《EXO的爬梯子世界旅行2》大合體，而成員們不僅在節目中大啖台灣美食，更透過各種遊戲搞笑互動，讓粉絲笑說好像看見了歐巴們「畢業旅行」一樣。

目前《EXO的爬梯子世界旅行2》尚未播畢，但經紀公司SM娛樂已證實，EXO將於3月25日推出新一波真人秀節目《心For You 》，節目中不僅會公開成員們從未展現過的自然一面，更會透過接力跟拍的日常紀錄，或是實踐列出的願望清單等，讓外界一睹偶像們真實的生活和趣事。16日時節目組曾透露首位登場成員的線索，而官方也在18日透過臉書公開XIUMIN將會成為第一位在《心For You 》亮相的成員。其實XIUMIN先前曾在個人直播中透露，因為要獨自出演有點小緊張，而這樣的他將會在節目中展現何種與舞台上不同的魅力，也令粉絲超期待。

▲XIUMIN曾在17日開個人直播，透露自己有點緊張。（圖／翻攝自微博）

事實上，XIUMIN將在3月26日迎來29歲生日，雖然身為EXO中年紀最長的大哥，但稚氣的童顏外貌卻常被忽略真實年齡。18日官方臉書也釋出他近期為時尚雜誌BAZAAR所拍攝的畫報，只見照片中的XIUMIN深邃眼神中微微帶點慵懶，黑白對比的造型，也完美地展示了XIUMIN的時尚氣場，讓網友們直呼「好看到要瘋了」。

▲EXO的XIUMIN為時尚雜誌拍攝的最新畫報公開。（圖／翻攝自Facebook／EXO）