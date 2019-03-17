亞洲電影大獎紅毯／「應采兒手遮肚」勾陳小春放閃　網：懷孕了？

記者洪文／綜合報導

第13屆亞洲電影大獎17日舉辦頒獎典禮，陳小春、應采兒以「頒獎人」身分出席，夫妻倆以黑色系禮服現身放閃，不過拍照時女方不時遮著肚子，小腹疑似微凸，網友不禁懷疑她懷孕了。

▲▼陳小春、應采兒。（圖／CFP、翻攝自秒拍）



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應采兒和陳小春結婚9年，兒子Jasper現年5歲，結束《爸爸去哪兒》錄影後，回歸日常生活上國際學校，時常被小腹微凸，數度傳出懷二胎消息。不過她近日已上節目時明確否認：「有的話我們就會說，但沒有啊！」對於懷二胎，則希望可以生女兒，夫妻倆何時再傳好消息，仍是粉絲最關心的焦點。

丁寧以台片《幸福城市》入圍最佳女配角，穿著銀色透膚禮服亮相，一轉身露出白皙美背，讓全場驚豔，與她一起走紅坦的是同片入圍最佳新演員的謝章穎。

▲▼丁寧、謝章穎。（圖／CFP）



《誰先愛上他的》男女主角邱澤、謝盈萱擔任頒獎嘉賓，邱澤全套黑色西裝、白色襯衫配上黑色蝴蝶結，簡單大方，而謝盈萱白色長禮服，下半身羽毛材質散發仙女氣息。

▲邱澤、謝盈萱。（圖／CFP）



▲黃河、惠英紅。（圖／CFP）



▲梁詠琪。（圖／CFP）



▲《延禧宮略》高太后譚卓代表《我不是藥身》出席。（圖／CFP）



▲金在中。（圖／CFP）



▲黃景瑜。（圖／CFP）



▲賈樟柯、趙濤。（圖／CFP）



▲杜德偉。（圖／CFP）