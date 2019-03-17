林明禎接班人驚傳「秘婚又離婚」！　男方刪光親密照

娛樂中心／綜合報導

蔡卓宜（Joey）外型甜美，同時擁有豐滿上圍、纖瘦身材及甜美嗓音，被外界冠上「林明禎接班人」與「新大馬女神」雙封號。人氣正旺時，她2018年5月被發現早已秘婚，當時消息一出，震驚不少人，沒想到，雙方如今卻又傳出離婚消息，再次掀起外界熱議。

▲蔡卓宜驚傳離婚。（圖／翻攝自蔡卓宜臉書）



蔡卓宜憑藉姣好外貌，原本就已經在IG廣有知名度，2017年推出歌曲《氧氣女孩》後，也成功在台灣打開知名度，還被外界以「林明禎接班人」形容。然而，正當人氣高漲之時，她2018年5月被爆出已婚身分，被發現早在2016年底，就和穩定交往多年的男友步入禮堂，婚紗照也隨之被翻出。

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▲蔡卓宜外貌姣好，被外界形容是「林明禎接班人」。（圖／翻攝自蔡卓宜臉書）



當時，男方臉書封面照大方放上親吻照放閃，顯見當時感情十分甜蜜。然而，據《中國時報》報導，蔡卓宜秘婚消息曝光才不到一年，如今卻爆出已在近期離婚，男方也將社群網站上的親密照一一刪掉，包括2人當時的接吻封面照，目前也都被移除。對此，蔡卓宜的經紀公司感謝外界關心，但也表示：「拒絕回應一切有關藝人個人隱私與生活的問題。」

此外，先前逢遇白色情人節時，蔡卓宜僅曬出獨照，隔天又PO文感性表示，「選擇與放棄是一種選擇，開心與不開心也是一種選擇，尊重自己的選擇，畢竟人生不能重來。」一番言論雖未表明在指何事，如今卻也引發外界聯想，是否與婚變有關。

▲蔡卓宜不久前曾感性發文。（圖／翻攝蔡卓宜Instagram）