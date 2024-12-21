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阿伯趕下車摔倒「臉著地噴血」　舒子晨曝乘客反應：台灣人的溫暖

記者蔡宜芳／綜合報導

女星舒子晨21日日在社群平台上分享一段暖心插曲，她透露自己在搭乘高鐵前往彰化工作途中，目擊一位伯伯為了趕下車，不慎摔得滿臉是血，但周遭乘客的反應讓她非常感動，她也為此大讚「台灣人溫暖」。

▲▼阿伯趕下車摔倒「臉著地噴血」　舒子晨曝乘客反應。（圖／翻攝自Facebook／舒子晨Nikita）

▲舒子晨21日在高鐵上目擊乘客摔倒。（圖／翻攝自Facebook／舒子晨Nikita）

舒子晨透露，當時有一位伯伯因為坐過站而慌張地準備下車，結果不慎在她和經紀人座位旁邊跌倒，整個臉著地，鮮血像噴泉一樣湧出。周圍的乘客看到後，立即提供大量衛生紙，還有人讓座給伯伯休息，並且醫護人員也迅速趕到現場進行救助。

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舒子晨提到，伯伯在受傷後一直道歉，表示不好意思。讓她感動的是，事發過程中沒有任何人拿出手機拍照，大家都專注於幫助伯伯，清潔人員也迅速清理地上的血漬，並詢問乘客是否需要消毒，同時協助止血。不到五分鐘，列車到站時，已經有輪椅和醫護人員在車廂門口等待，迅速將伯伯送往醫療單位，「送走伯伯後，高鐵送來兩份小點心給所有有協助伯伯的旅客。聖誕節前夕的溫暖，台灣人的溫暖。」

▲▼阿伯趕下車摔倒「臉著地噴血」　舒子晨曝乘客反應。（圖／翻攝自Facebook／舒子晨Nikita）

▲舒子晨透露乘客們的反應讓她覺得溫暖。（圖／翻攝自Facebook／舒子晨Nikita）

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