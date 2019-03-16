愷樂嬌嗔：看不到紅綠燈！開上安全島友人嚇到吐..三寶技術超狂

記者盧薇淩／台北報導

愷樂和J.Sheon 16日出席賽車手遊活動，說起現實中的開車經驗，愷樂自認是「馬路三寶」，剛學開車時載著簡爸上路，開到車水馬龍的菜市場內，車身不小心「A到（擦撞）」騎車的路人，對方大力拍車窗、指著兩人頻罵髒話，用台語叫他們下車，凱樂嚇到不知所措，簡爸更是當場愣住，她笑說：「那時間彷彿靜止，我爸完全沒危機處理，像當機一樣！」最後她自己搖下車窗解圍。

▲愷樂自認是「馬路三寶」。（圖／記者湯興漢攝）

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怒氣沖天的路人一看到愷樂就說：「怎麼可以給小孩開車啦！」幸好沒有追究便揚長而去。不過愷樂「三寶事蹟」還不止於此，某次上路練車時，請朋友讓她載壯膽，竟然開上安全島，讓車上的朋友嚇到吐出來，她傻笑說：「我開我爸的車，很像吉普車的功能，不知為什麼很容易就開上去了。」更說自己「看不到紅綠燈」，「開車很多事要忙，打右轉燈、左轉燈啊，導致很容易看不到紅綠燈，會不小心闖紅燈。」三寶經驗讓人傻眼。

▲愷樂開車技術嚇壞所有人。（圖／記者湯興漢攝）

愷樂僅開車3、4次就不敢再上路，天兵又危險的技術，讓在場媒體驚呼連連，一旁J.Sheon聽了也嚇說：「很嚴重耶，你這樣還是不要開好了！」問他願不願意教愷樂開車？J.Sheon顧左右而言他，讓愷樂笑回：「我感受到他不想教我了！」敢不敢給愷樂載？他則說：「我覺得我可能來不及嚇到吐，就先死了。」全場瞬間笑翻。

愷樂也說，會默默觀察約會對象的車品，她笑說：「會，還會注意車上乾不乾淨，有的男生會耍帥，明明有倒車顯影，還硬要扶椅背倒車。」曾有約會對象效法韓劇男主角，在緊急煞車時伸手護著她，讓她小鹿亂撞，「如果對方長得帥就還不錯，如果不帥就會躲開不讓他碰到我！」

▲▼愷樂和J.Sheon出席賽車手遊活動。（圖／記者湯興漢攝）