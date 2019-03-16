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遭逼陪睡百次！張紫妍同門4女星自殺　師妹淚揭黑幕不單純

記者吳睿慈／綜合報導

張紫妍（장자연）疑遭公司社長逼迫賣身陪睡，就連母親忌日也遭逼迫賣淫，2009年不堪痛苦上吊自殺，得年29歲。據悉，張紫妍事件牽扯多位高官，背後有一股「可怕的黑暗勢力」，近來，她的昔日同門師妹尹智伍（音譯，윤지오）勇敢站出來出書打算為她申冤，更有網友發現可怕巧合，包含張紫妍在內，同門共有4名女星自殺身亡，令人戰慄。

▲▼母親忌日遭逼陪睡！張紫妍同門4女星自殺　（圖／翻攝自尹智伍IG、韓網）

▲張紫妍昔日同門師妹尹智伍站出來為她申冤。（圖／翻攝自尹智伍IG、韓網）

張紫妍遭社長逼迫陪睡百次，2009年上吊自殺。同門師妹尹智伍（音譯，윤지오）近日忽然現身，她表示曾目擊師妹遭受性霸凌，10年以來陷入憂鬱，決定出書說出真相，她日前前往警局陳述事實，但同時無奈表示「每次只要是姊姊（張紫妍）的事件再被關心，就會同時發生大事件。」而她口中所說的「大事件」便是近來鄭俊英、勝利的醜聞，她暗喻導致張紫妍自殺背後的勢力不可小覷，有足夠能力「蓋新聞」。

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▲▼母親忌日遭逼陪睡！張紫妍同門4女星自殺　（圖／翻攝自尹智伍IG、韓網）

▲尹智伍出書寫出真相。（圖／翻攝自尹智伍IG）

尹智伍15日為張紫妍在光化會館前申冤，「張紫妍事件不是單純的自殺！」她流下眼淚喊話檢方，希望將公訴期延長至25年，「如果過了公訴期，那些人就不會受到應有的懲罰了！」據報導，尹智伍現已受到警方保護，也搬入婦女基金會的宿舍裡，人身安全沒問題。

▲▼母親忌日遭逼陪睡！張紫妍同門4女星自殺　（圖／翻攝自尹智伍IG、韓網）

▲張紫妍同門有4女星自殺。（圖／翻攝自韓網）

另外，有網友掀出張紫妍生前的經紀公司，竟發現旗下共有4名女星自殺，崔真實2008年在住所浴室利用繃帶上吊自殺，享年39歲、《嫂嫂19歲》鄭多彬2007年自縊離世、李恩宙生前最後一部電影全裸演出，卻遭到輿論非議，最後在2005年走上輕生之路。

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