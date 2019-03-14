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朴寒星老公嗆：讓我站拍照區，我就不過去　韓媒全撲空！

記者吳睿慈／綜合報導

南韓藝人勝利、鄭俊英近來爆出「通訊對話」內容涉及行賄警方、性招待、酒駕等令人髮指的行徑，其中一名劉代表（女星朴寒星老公）不僅是勝利事業夥伴之一，還幫忙擺平崔鍾訓酒駕事件，勢力不可小覷。繼勝利、鄭俊英接續以「嫌犯」的身份赴警局調查後，劉某14日也預計，在下午3點到場說明案件，但大批記者遲遲不見他的人影，才發現他早就偷偷抵達。

▲▼大批記者包圍警局　朴寒星老公嗆：讓我站拍照區，我就不過去。（圖／翻攝自IG）

▲朴寒星老公過去與勝利的合照被挖出。（圖／翻攝自IG）

從韓媒曝光的對話裡，可見劉代表的勢力不小，事件爆發後，他從未對外公開發表言論，14日被傳喚到案說明，原預計下午3點（台灣時間2點），記者卻遲遲等不到人，他才透過律師開嗆「讓我站拍照區，我就不去警局！」他表示自己不是公眾人物，不願意接受媒體閃光燈洗禮。

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▲朴寒星老公被爆出錢替崔鍾訓擺平酒駕。（圖／翻攝自IG）

▲朴寒星老公與勝利有深交，過去被爆出錢替崔鍾訓擺平酒駕。（圖／翻攝自IG）

一方面開嗆記者，另一方面，劉代表其實早在下午12點50分（台灣時間11點50分）先行抵達警局，神不知鬼不覺地悄悄入內接受調查。

▲▼大批記者包圍警局　朴寒星老公嗆：讓我站拍照區，我就不過去。（圖／翻攝自IG）

▲朴寒星對於老公的事業低調不談。（圖／翻攝自IG）

「Yuri Holdngs」劉代表被爆是8人老司機群組一員，外界相當關心妻子朴寒星（正名：朴韓星）的狀況，但她只透過公司表示「老公不是演藝人員，對於他的私生活不太了解。」兩人於2017年11月登記結婚，但她婚後對男方身份低調不談，婚姻生活神秘。

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