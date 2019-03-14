「鄭俊英性愛女主角」身份瘋傳！女星A、B、C、D硬起來回應

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手鄭俊英近日被爆偷拍性愛片，他不僅在群組裡炫耀戰績，對話裡還牽扯涉嫌下藥迷暈女性，對此，他深夜在IG認罪，並中斷演藝事業。偷拍一事曝光後，網路上開始流傳一則「鄭俊英性愛女主角的清單」，從Youtuber、清純女星、人氣女團都包含在內，名單令人瞠目結舌，不過，目前已有部分女星出面控訴「不是事實」。

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▲鄭柔美曾與鄭俊英合作真人戀愛節目，躺槍成獵豔對象之一。（圖／翻攝自IG）



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鄭柔美曾與鄭俊英合拍真人秀《我們結婚了》，躺槍成為性愛片女主角之一，她透過經紀公司表示「現在網路、社群等有關鄭柔美的謠言皆不是真的，莫名扯到鄭柔美的名字令人很不快。」公司強硬表示，若再有不實內容謠傳，將以侵害名義及人格的罪名控訴。

▲李清娥曾與鄭俊英合作MC，也變成名單上的其中一女。（圖／翻攝自IG）



「氣質女星」李清娥曾出演，卻慘被傳成性愛片女主角之一，所屬公司聲明「李清娥與鄭俊英2013年曾拍過MV，除此之外，兩人完全沒有私交。」經紀公司否認網上傳聞，「各種網路上及SNS上謠傳的惡行傳聞，以及與我們公司藝人有關的內容都不是事實。」若再有不實謠言，會追究法律責任。

▲▲珉阿親自在IG回應與勝利群組無關。（圖／翻攝自IG）



女團AOA因是與群組一員崔鍾訓的師妹，成員珉阿也遭懷疑是老司機群組裡的受害者，有名網友在她的IG留言「我覺得妳跟勝利事件有關聯！」但她坦蕩回覆「蛤？根本沒有！」親上火線斷了網友亂傳的猜測。

▲吳漣序莫名躺槍，公司強硬回應。（圖／翻攝自IG）



吳漣序公司也強硬表示，「網路上有關旗下藝人的內容全都不是事實，將會搜集製造謠言、散播者等相關證據，我們將使用所有手段保護藝人。」

瘋傳清單裡還涉及「超夯女團成員」，JYP首先發出聲明保護藝人，「經過綜合調查及粉絲的舉報，一天內就掌握了相當數量的事例和證據，並已在13日以涉嫌損害名譽為由，向檢方提起刑事訴訟。今後若再追加發現的不實傳言，也將對其提出刑事和民事訴訟。」以強硬態度保護旗下藝人。