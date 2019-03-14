ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／16歲木村光希英文流利對答！　媽靜香銳利盯場

記者吳睿慈／台北報導

日本16歲名模木村光希身為天王木村拓哉的女兒，頂著強大光環、關注力出道，她13日首度造訪台灣，14日為Wild Pop珠寶展站台，一身黑色貼身長禮服亮相，拍照時不時擺動裙擺，擁有巨星般的強大氣勢，令人不禁讚嘆「才16歲氣場超強大」。

▲▼木村光希出席BVLGARI珠寶展。（圖／記者張一中攝）

▲木村光希出席BVLGARI珠寶展。（圖／記者張一中攝）

木村光希14日以「寶格麗品牌大使」身份出席珠寶活動，她將長髮往後梳，一襲黑色優雅的禮服，轉身露出一片光滑嫩膚，9頭身好身材引起全場讚嘆聲。木村光希從小就讀國際學校，講得一口流利英、法及西班牙語，活動上，她頂著珠寶行頭約1190萬亮麗現身，全程以英文對答，秀出手上的玫瑰金戒指，「這是媽媽送我的出道禮物，不論是出外旅遊或工作，我都會帶著。」

請繼續往下閱讀...

▲▼木村光希氣場超強。（圖／記者張一中攝）

▲木村光希氣場超強。（圖／記者張一中攝）

▲▼木村光希出席BVLGARI珠寶展。（圖／記者張一中攝）

▲木村光希離開時不忘說掰掰。（圖／記者張一中攝）

此趟訪台，媽媽兼經紀人工藤靜香隨行，她也悄悄現身在活動舞台右側，眼神銳利盯著女兒，全程監工。木村光希也在活動上分享，13日先抵台有稍微逛了一下台北、嚐甜點，14日恰好是白色情人節，她也透露自己認為最佳的禮物就是笑容，活動雖僅進行短暫15分，但她相當有禮貌，離開時不忘與所有媒體致謝。

▲▼直擊／16歲木村光希英文流利對答！　媽靜香銳利盯場（圖／讀者提供）

▲工藤靜香現身盯場。（圖／讀者提供）

推薦閱讀

俞利訪台「想起當年演唱會」　傳訊給少時：我們住過的飯店

俞利訪台「想起當年演唱會」　傳訊給少時：我們住過的飯店

宮脇咲良「整頭染成金色」　粉絲嚇壞：百年難得一見

宮脇咲良「整頭染成金色」　粉絲嚇壞：百年難得一見

李鍾碩「年糕kiss」餵食李奈映　一口咬鼻子、嘴巴甜出汁

李鍾碩「年糕kiss」餵食李奈映　一口咬鼻子、嘴巴甜出汁

「超暖女神」突襲流浪狗之家　粉絲驚喜合照：是太妍！

「超暖女神」突襲流浪狗之家　粉絲驚喜合照：是太妍！

I.O.I「99line」頂素顏到齊　粉絲激動：永遠為妳們應援

I.O.I「99line」頂素顏到齊　粉絲激動：永遠為妳們應援

朴春空降音源1位　韓網友酸爆：YG出身的，榜單能信？

朴春空降音源1位　韓網友酸爆：YG出身的，榜單能信？

獨家／「世越號」遺屬每年為小孩辦生日　影后、帝讀劇本淚崩

獨家／「世越號」遺屬每年為小孩辦生日　影后、帝讀劇本淚崩

朴寒星老公嗆：讓我站拍照區，我就不過去　韓媒全撲空！

朴寒星老公嗆：讓我站拍照區，我就不過去　韓媒全撲空！

勝利引退、離開YG　「台灣YG家最大粉專」心累：停止更新

勝利引退、離開YG　「台灣YG家最大粉專」心累：停止更新

快訊／勝利涉嫌性買賣立案！　警方：以嫌疑人身份接受調查

快訊／勝利涉嫌性買賣立案！　警方：以嫌疑人身份接受調查

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／龍俊亨宣布退Highlight！　認看過鄭俊英「不法淫片」

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

3歲小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」！　神複製昆凌美腿基因

展榮私訊白癡公主「要不要跟我還有我弟3P？」　對話曝光網乍看嚇傻

和帥外甥洗澡17年！　4200萬G球人妻驚爆出軌「一晚激情2次」

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

有馬妹出軌洋小王被甩了！　「沒錢只好回老公身邊」…起底難堪真相

李洪基痛心首發聲！　眼看崔鍾訓毀了11年心血…悲回「放棄了」

雞排妹「無碼素顏床照」流出！　網一看全暴動：受不了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

木村光希, 工藤靜香

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 黑嘉嘉奪「日本圍棋戰2019季軍」　被封神似佐佐木希！
  2. 庹宗華醉鬧機艙　庹宗康曝哥哥「失誤」：他真的心情不好
  3. 快訊／崔鍾訓認了淫片老司機對話　「我非常羞愧」
  4. 漫威首部華人超級英雄《上氣》導演確定！驚奇隊長好麻吉
  5. 霍建華林心如愛女超神秘　謝佳見滿口稱讚：她打敗所有嬰兒
  6. 白皙正妹供挑！勝利：哪種妹不錯？　「拉皮條」關鍵證據曝光
  7. 林明禎公開約跑！　情人節「一次見5位跑友」全男的
  8. 台灣媒體首度挺進葉門　記者「攝影腳架」被當武器扣留
  9. 直擊／16歲木村光希英文流利對答！　媽靜香銳利盯場
  10. 曾莞婷躺床照「釦子沒扣」半球走光！　網暴動：衣服穿好…她道歉了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366