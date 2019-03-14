直擊／16歲木村光希英文流利對答！　媽靜香銳利盯場

記者吳睿慈／台北報導

日本16歲名模木村光希身為天王木村拓哉的女兒，頂著強大光環、關注力出道，她13日首度造訪台灣，14日為Wild Pop珠寶展站台，一身黑色貼身長禮服亮相，拍照時不時擺動裙擺，擁有巨星般的強大氣勢，令人不禁讚嘆「才16歲氣場超強大」。

▲木村光希出席BVLGARI珠寶展。（圖／記者張一中攝）



木村光希14日以「寶格麗品牌大使」身份出席珠寶活動，她將長髮往後梳，一襲黑色優雅的禮服，轉身露出一片光滑嫩膚，9頭身好身材引起全場讚嘆聲。木村光希從小就讀國際學校，講得一口流利英、法及西班牙語，活動上，她頂著珠寶行頭約1190萬亮麗現身，全程以英文對答，秀出手上的玫瑰金戒指，「這是媽媽送我的出道禮物，不論是出外旅遊或工作，我都會帶著。」

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▲木村光希氣場超強。（圖／記者張一中攝）



▲木村光希離開時不忘說掰掰。（圖／記者張一中攝）



此趟訪台，媽媽兼經紀人工藤靜香隨行，她也悄悄現身在活動舞台右側，眼神銳利盯著女兒，全程監工。木村光希也在活動上分享，13日先抵台有稍微逛了一下台北、嚐甜點，14日恰好是白色情人節，她也透露自己認為最佳的禮物就是笑容，活動雖僅進行短暫15分，但她相當有禮貌，離開時不忘與所有媒體致謝。

▲工藤靜香現身盯場。（圖／讀者提供）