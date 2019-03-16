餐廳經理同意帶狗入座　楊繡惠「又被說不衛生」怒拍桌飆罵！

記者張筱涵／綜合報導

藝人楊繡惠日前在節目上分享用餐不愉快的經驗，有一次帶著狗狗出門用餐時，自己也懂得用餐禮儀的關係有事先詢問，怎料對方態度卻反反覆覆的，氣得她直接拍桌飆罵。

▲楊繡惠。（圖／翻攝自楊繡惠臉書）

楊繡惠有一次帶著愛犬吉娃娃出外用餐，入座時先詢問可不可以帶狗遭到服務人員拒絕，但一定還是要尊重餐廳立場，收一收東西就帶著狗狗出去了，怎料正準備要揮計程車要搭時，突然被一個穿著西裝的經理以「沒關係，我剛看到妳那隻狗那麼小，而且牠又不會叫」的理由挽回，就這樣開心點完餐後準備開始吃飯。

請繼續往下閱讀...

▲楊繡惠被經理挽回才重回店裡吃飯。（圖／翻攝自媽媽好神YOUTUBE）

就在這時候又來了個服務人員說：「繡惠姐，不好意思我們有客人說吃飯旁邊有狗這樣子很不衛生。」楊繡惠一聽就氣得拍桌大罵：「是誰說我的狗不衛生的！你叫他站起來！我要看他長什麼樣子，我問你，我的狗從來不落地，除非在我家有地毯的地上，你們人雙腳落地，我的狗大小便都洗屁股，你大小便有洗屁股嗎！」

▲楊繡惠氣到拍桌。（圖／翻攝自媽媽好神YOUTUBE）

楊繡惠氣到不行罵到最後又被服務人員告知「這個菜我先幫你出完，妳先把狗帶回去再來吃」，一瞬間憤怒指數飆到最高點繼續開罵：「你家東西是吃免費的嗎？你家東西是很好吃嗎？我家住屏東我回去要3天，你這東西要擺3天嗎！」誇張經歷讓現場人也聽得傻眼。

▼客人投訴狗不衛生，餐廳態度反覆？楊繡惠當場暴怒！【媽媽好神】20190313 part2/4 EP413 楊繡惠 何妤玟。（影片／取自媽媽好神 YOUTUBE，如遭刪除請見諒）