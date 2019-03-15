邱宇辰曬「女友視角」照！　她連喊3次：我喜歡你　

記者李欣容／台北報導

吳品潔和邱宇辰在《你有念大學嗎？》飾演簡貞怡和梁子傑，越來越有兩小無猜氛圍的他們，私下互動頻繁，吳品潔為了挑戰邱宇辰的「撩功」，特別上網找了土味情話，沒想到卻被邱宇辰白眼打槍！

▲▼ 吳品潔、邱宇辰下戲互尬「土味情話」 。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

吳品潔在Instagram分享和邱宇辰等戲時互動，只見她生澀地說，「我昨天發現我很喜歡你，我今天也很喜歡你，我有預感我明天會更喜歡你。」但她每講一句，邱宇辰就對著鏡頭說，「然後呢？」問到最後一句時，吳品潔氣得喊：「結束了啦！」還作勢要對他揮拳，逗得邱宇辰大笑。

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▲邱宇辰吃吳品潔的便當，也要順便撩妹 。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

不少網友好奇為何吳品潔突然要「撩哥」，原來是中午兩人吃便當時，邱宇辰夾了她便當裡的菜，特別問她，「我可以吃嗎？」待她點頭說好後，又蹦出一句，「因為我答應妳不能偷吃。」吳品潔頓時笑到說不出話，她也常拍兩人在等戲時的互動，「女友視角」讓劇迷期待貞怡和子傑的發展。

對於邱于辰魔王級的撩妹術，吳品潔無奈喊話粉絲，「可惡我要雪恥！小海賊有沒有很強的土味情話，快讓我扳回一點顏面！」

▲吳品潔在《你有念大學嗎？》暗戀安心亞。（圖／翻攝自Vdol）

▲吳品潔私下個性很溫柔。（圖／記者季相儒攝）