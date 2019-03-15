ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

邱宇辰曬「女友視角」照！　她連喊3次：我喜歡你　

記者李欣容／台北報導

吳品潔和邱宇辰在《你有念大學嗎？》飾演簡貞怡和梁子傑，越來越有兩小無猜氛圍的他們，私下互動頻繁，吳品潔為了挑戰邱宇辰的「撩功」，特別上網找了土味情話，沒想到卻被邱宇辰白眼打槍！

▲▼ 吳品潔、邱宇辰下戲後互告白 。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

▲▼ 吳品潔、邱宇辰下戲互尬「土味情話」 。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

吳品潔在Instagram分享和邱宇辰等戲時互動，只見她生澀地說，「我昨天發現我很喜歡你，我今天也很喜歡你，我有預感我明天會更喜歡你。」但她每講一句，邱宇辰就對著鏡頭說，「然後呢？」問到最後一句時，吳品潔氣得喊：「結束了啦！」還作勢要對他揮拳，逗得邱宇辰大笑。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 邱宇辰吃便當撩吳品潔 。（圖／翻攝自吳品潔IG）

▲邱宇辰吃吳品潔的便當，也要順便撩妹 。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

不少網友好奇為何吳品潔突然要「撩哥」，原來是中午兩人吃便當時，邱宇辰夾了她便當裡的菜，特別問她，「我可以吃嗎？」待她點頭說好後，又蹦出一句，「因為我答應妳不能偷吃。」吳品潔頓時笑到說不出話，她也常拍兩人在等戲時的互動，「女友視角」讓劇迷期待貞怡和子傑的發展。

對於邱于辰魔王級的撩妹術，吳品潔無奈喊話粉絲，「可惡我要雪恥！小海賊有沒有很強的土味情話，快讓我扳回一點顏面！」

▲▼ 吳品潔、安心亞《你有念大學嗎？》譜出女女戀 。（圖／翻攝自YouTube、三立提供）

▲吳品潔在《你有念大學嗎？》暗戀安心亞。（圖／翻攝自Vdol）

▲▼專訪 吳品潔《你有念大學嗎？》。（圖／記者季相儒攝）

▲吳品潔私下個性很溫柔。（圖／記者季相儒攝）

溫柔聖伯納犬憨厚臉站路旁...　女孩悄悄靠近「姆啊」親一下

推薦閱讀

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

勝利夜店開趴驚見台「3大咖男神」！勾5女包廂狂歡照流出…鄭俊英也在內

勝利夜店開趴驚見台「3大咖男神」！勾5女包廂狂歡照流出…鄭俊英也在內

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」　律師：性犯罪入伍刑責變兩倍

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」　律師：性犯罪入伍刑責變兩倍

好友惡整「把他做成爆醜雕像」　貝克漢收笑容…中斷錄影後「真實反應」被推爆

好友惡整「把他做成爆醜雕像」　貝克漢收笑容…中斷錄影後「真實反應」被推爆

被鄭俊英拍淫片當戰利品！　20歲受害女崩潰哀求：我該怎麼活下去

被鄭俊英拍淫片當戰利品！　20歲受害女崩潰哀求：我該怎麼活下去

快訊／安以軒懷孕了！「四肢超細」　嫁百億CEO 2年報喜：從此多了一個你

快訊／安以軒懷孕了！「四肢超細」　嫁百億CEO 2年報喜：從此多了一個你

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

鄭俊英「聊天室好友」看不下去！　爆記者會道歉真相：全是演的

鄭俊英「聊天室好友」看不下去！　爆記者會道歉真相：全是演的

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰留遺書

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

勝利夜店開趴驚見台「3大咖男神」！勾5女包廂狂歡照流出…鄭俊英也在內

勝利、李宗泫將面臨「軍法審判」　律師：性犯罪入伍刑責變兩倍

好友惡整「把他做成爆醜雕像」　貝克漢收笑容…中斷錄影後「真實反應」被推爆

被鄭俊英拍淫片當戰利品！　20歲受害女崩潰哀求：我該怎麼活下去

快訊／安以軒懷孕了！「四肢超細」　嫁百億CEO 2年報喜：從此多了一個你

JK羅琳證實：鄧不利多、葛林戴華德「發生過性關係」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

邱宇辰, 吳品潔, 你有念大學嗎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 浩克、黑寡婦《復仇4》在一起？　他被測謊…給「真實答案」崩潰
  2. 福原愛「挺9個月巨肚」拍婚紗照！　卸貨倒數…江宏傑2貼心動作推爆
  3. 不捨Dalton娶妻生子！徐若瑄「折衷心聲」媽媽粉推爆
  4. 潘若迪揪眾星瘋跳「三角舞」　網虧：會撞成一團吧！
  5. 楚宣自願當代理孕母！　《大時代》為救李又汝膝蓋噴血
  6. 張信哲白短褲露長腿「青澀照片」曝光　嚇傻：超想挖洞！　
  7. 車銀優對「這裡」有自信：從小被誇到大　ASTRO的他愛哭
  8. 邱宇辰曬「女友視角」照！　她連喊3次：我喜歡你　
  9. 不用哈士奇！劇組堅持「6隻野狼」真實演出　結果失控襲擊影帝
  10. 文慧如孤獨1年半！接Hebe收歌喜訊秒傻了..哽咽曝背後艱苦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366