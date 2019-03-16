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隋棠產後3個月「真實身材」現形！　Olie拍「猛男照」網看傻：變好壯

記者劉宜庭／綜合報導

隋棠和Tony結婚後，陸續生下一對兒女Max、Lucy，2018年底平安生下第3胎Olie，升格為一家五口。產後至今過了將近3個月，她火速恢復纖瘦身形，近來更罕見以緊身衣入鏡，讓產後真實身材一覽無遺，被讚一點都看不出是3個孩子的媽，意外引發討論。

▲隋棠產後3個月「真實身材」現形！　Olie拍「猛男照」網看傻：變好壯。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

▲隋棠產後3個月「真實身材」現形！　Olie拍「猛男照」網看傻：變好壯。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

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▲隋棠、Tony婚後育有2子1女。（圖／翻攝自IG／隋棠）

隋棠平時常透過社群網站，分享生活、工作點滴，15日在Instagram曬出「今日工事」，並搶先曝光當天拍廣告時的側拍照。畫面中，她穿著黑色緊身連身衣，大方展現前凸後翹的好身材，以及一雙逆天美腿，胸前大挖深V的剪裁，更是讓傲人胸圍呼之欲出，曼妙曲線一覽無遺。

▲隋棠產後3個月「真實身材」現形！　Olie拍「猛男照」網看傻：變好壯。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

▲隋棠產後3個月拍廣告，火辣身材一點都看不出是3個孩子的媽。（圖／翻攝自Instagram／隋棠）

這也是隋棠自從結婚生子以來，難得大尺度展現性感一面的一次，畫面一曝光，立刻吸引大票網友暴動大讚，「根本看不出生過小孩啊」、「保養得真好」、「3個孩子的媽，這實在太逆天了啊」，在網路上引發一陣熱烈討論。

此外，隋棠夫妻倆過去曾幫Max創立的IG帳號，15日深夜也PO出小兒子Olie的萌照，並且幽默模擬孩子說法寫道：「以後這裡就是我們三兄姐弟的了～。」引人注意的是，Olie身穿印有哥哥名字「Max」的包屁衣，溢出超萌雙下巴，手臂更是像米其林一般肉肉的，融化大票粉絲，夫妻倆也在文中笑說，「初登場來張猛男照，老么通常都很少新衣服。」寶寶萌照PO網後，也讓不少網友驚呼，「弟弟好壯」、「爸爸的基因太強大」、「還以為臉是P上去的，好成熟」。

▲隋棠產後3個月「真實身材」現形！　Olie拍「猛男照」網看傻：變好壯。（圖／翻攝自Instagram／madmaxhsieh）

▲Olie拍「猛男照」萌翻。（圖／翻攝自Instagram／madmaxhsieh）

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隋棠, Tony, Max, Lucy, Olie

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