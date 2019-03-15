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驚人鏟肉30KG！艾成禁澱粉「關冷氣快走1.5hr」曝自虐減重法

記者盧薇淩／專訪

《超級偶像2》冠軍艾成奪冠後發片，演《新兵日記》認識了王瞳，後來與何豪傑、王建復等人組成「87樂團」，但他憂鬱症沒痊癒，每天靠「吃」舒壓，還搬出「歪理」稱吃胖才有份量、高音才上得去，旁人都拿他沒轍，體重一路標到97公斤。團員說：「他出門要自己帶一張桌子，胖到坐著時要把手放在桌子上！」所幸後來他頓悟決心減肥，一口氣甩肉30公斤，也透露激烈的減肥方式。

▲▼87樂團專訪-艾成，王瞳。（圖／記者湯興漢攝）

王瞳陪伴艾成走過低潮。（圖／記者湯興漢攝）

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長達一年，艾成每天固定吃50盎司牛排、6碗五穀飯，不時還加料2公斤鮮蚵配菜；吃不到想吃的食物就發脾氣，為了一杯拿鐵，要同事開車1小時到市區買回來，吃飯時間一到就是得吃，誰都拉不住他，只能看著他狂吃到爆肥，體重一路飆到97公斤。

直到錄好第二張專輯，87樂團的恩師兼專輯製作人司徒松撂下狠話，「瘦回《超偶》的樣子才能發片！」爆肥加上憂鬱症，艾成一度動了輕生念頭，王瞳在外拍戲，與朋友24小時輪班照顧他，深怕他一個動念，就從高樓躍下。他每天禱告，所幸後來藉由信仰力量重生頓悟，拚了命地減肥，花了2年多甩肉30公斤，近期也透露減肥秘方。

▲▼87樂團專訪--艾成。（圖／記者湯興漢攝）

▲艾成靠著意志力甩肉30公斤。（圖／記者湯興漢攝）

艾成說，自己個性固執，但優點也是固執，一旦下定決心減肥，就會做到底。以前每天固定吃牛排，開始減肥後餐餐不吃澱粉，到超市買牛腱肉水煮下肚，前一天做好隔天的便當，就算出門工作團隊會一起放飯，他也不受誘惑，只吃自己帶的水煮肉、青菜、水煮蛋及茶葉蛋，其他的甜食、酒類等高熱量食物，都堅守最後防線不看一眼。

除了飲食克制之外，艾成每天在跑步機上快走1個半小時，為求效果更顯著，他還把冷氣關掉，讓自己大爆汗，笑說：「每次快走完，衣服跟毛巾都擰得出水的程度！」但其實減肥每10公斤就會遇上一個停滯期，卡關要再突破下一個10公斤，都得再更努力堅持，遇上美食的誘惑，艾成分享，「看到一個想吃的蛋糕，其實你吃一口就可以騙過大腦了，所以真的受不了吃一小口沒關係。」只不過吃第一口後，要忍住不吃第二口，還是得靠意志力。

2年多來瘦下30公斤，艾成除了甩掉肉以外，性格、想法都大徹大悟。以前的他狂妄自傲，現在回首當時自己，都說自己「好討厭」，更感嘆地說：「今天這團能走到這很不容易，最大的受益者是我。」感謝87樂團其他成員相伴。

▲▼87樂團專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲87樂團近日發行第二張專輯。（圖／記者湯興漢攝）

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艾成, 超級偶像, 王瞳, 87樂團

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