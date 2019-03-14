AKB48總選舉不辦了！　4屆冠軍吐內幕「有很多複雜的事」

記者張筱涵／綜合報導

AKB48官網13日投下震撼彈，已經維持10年的盛事「AKB48總選舉」確定今年不辦了！

▲AKB48 2018年總選舉推出的官方指南書封面。（圖／翻攝自日網）

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負責AKB48營運的AKS在13日公告：「已經連續舉辦10屆的總選舉今年將暫時告一個段落，未來也會努力精進成為粉絲各位打從心底支持的團體。」

▲AKB48官網宣布今年不舉辦總選舉活動。（圖／翻攝自AKB48官網）

曾獲得4屆冠軍的指原莉乃也在推特有感而發：「對於透過總選舉被大家認識的我來說…也很深刻懂得為總選舉努力的成員和粉絲們的心情，所以心裡也感到很複雜，因為很多事情都還沒整理好，還沒能明白說清楚時，召開總選舉是不可能的，所以也是沒辦法的事情。」最後她也承諾會和成員們一起努力，成為在舞台上一直維持笑容的人。

▲指原莉乃在推特有感而發。（圖／翻攝自指原莉乃推特）

AKB48總選舉是AKB48及在日本國內的SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48和海外姊妹團JKT48、BNK48、TPE48於每年大約5到6月間舉辦的投票活動，讓歌迷以類似選舉的方式選出當天9月發行的單曲演唱者。目前已經舉辦了10年也成為每年的大活動之一，如今告一個段落讓粉絲感到十分惋惜。

【AKB48總選舉歷年冠軍】

2009年 前田敦子

2010年 大島優子

2011年 前田敦子

2012年 大島優子

2013年 指原莉乃

2014年 渡邊麻友

2015年 指原莉乃

2016年 指原莉乃

2017年 指原莉乃

2018年 松井珠理奈