《驚奇隊長》埋最深的彩蛋　99.9%觀眾沒Get到

簡立喆／影評 、記者王筱筑／報導

《驚奇隊長》是漫威第一部女英雄獨立電影，號稱是漫威宇宙力量最強大的超級英雄，作為一部完美承先啟後，牽動《復仇者聯盟4》走向，甚至為漫威下一個十年鋪了墊腳石的超級英雄電影，片中有許多不容錯過的「看點」和「解密」，甚至有埋很深的「彩蛋」，可以說是史上第一部也是唯一超級英雄電影裡埋藏如此直白的政治意識。

▲《驚奇隊長》劇照。（圖／迪士尼提供）

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《驚奇隊長》若是電影上映的時間點，順著漫威電影宇宙的時間軸，也就是早在11年前的鋼鐵人之前推出，票房絕對不可能像現在這麼無敵，因為有很多影迷都是衝著想知道薩諾斯之亂如何收拾，以及驚奇隊長到底與《復仇者聯盟4》有多少連結去欣賞的；不過不論任何原因去看驚奇隊長，結果都不會失望，因為這是一部完美的承先啟後的電影，解答了太多過去11年來的未解之謎，雖然這些疑問不會影響過去、現在或未來觀眾看電影的理解度，但看到謎團被解釋了的那種驚喜感，都一點一滴累積了這部片的溫度，以及影迷們對驚奇隊長的好感和敬意。

《驚奇隊長》是復仇者聯盟的開端，電影也對「開端」做了十足的強調，從片頭一開始的Marvel標誌，從以往超級英雄剪影變成滿滿的史丹李畫面，就是對「開端」始祖致敬。

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《驚奇隊長》裡也能看見史丹李最後的身影，他在客串時口中喃喃自語：「Trust me, a true believer（相信我，真心相信者）」，這句話正呼應著很多超級英雄迷對史丹李的心聲，因為他所創造出來的漫威世界，陪伴無數人成長，讓許多人成為超級英雄的believer（相信者），甚至相信自己就是自己的believer！

最重要的是，電影說明了復仇者聯盟的由來，原來尼克福瑞接手神盾局開啟「復仇者計畫」之前，神盾局宗旨是為了「預測未來敵人在哪裡」才遇到驚奇隊長，尼克福瑞才明白原來未來最大的敵人不是在地球，所以他想找到更多像驚奇隊長一樣有超能力的人士一同組成「保護者計畫Project Protector」，當尼克福瑞看到一張驚奇隊長的老照片裡面，戰鬥機上面的噴漆寫著「Avenger」，才把「protector」改成「avenger」，這點讓大家瞬間能理解為何是希望和平並做為保衛地球的組織，名稱要這麼「憤怒」，叫做「復仇者」，原來是戰鬥機上的代號，那這個命名就極為合理。

▲電影上映前不少影迷猜測裘德洛主演的角色是「Mar-vell」。（圖／迪士尼提供）

而「Captain Marvel」驚奇隊長的名稱的由來，原來是來自由安納貝寧特主演的啟蒙恩師羅森博士。羅森博士是克里星人，克里星本名叫Marvell麥威爾，她也是漫畫中的第一代驚奇隊長，Marvel和Marvell拼字只差一個「L」，所以如果重音節擺放的位置不同，發音就成了「Marvel」。

不過有別於一般超級英雄片或商業大片，亮點往往都在看「特效」，《驚奇隊長》的故事其實埋了很深的寓意在當中，這顆政治意識的「彩蛋」影迷不思考一下很難想到。就像這幾年迪士尼動畫，總是標榜「人不可貌相」，把過去愛情為基礎的觀點，改成了強調親情的重要，這點也成了漫威新的價值觀。

▲「我要來結束戰爭」《驚奇隊長》象徵著反戰精神，劇情裡包藏著直白的反戰意識。（圖／迪士尼提供）

驚奇隊長裡面的一開始觀眾認為的反派，到後面竟然有令人吃驚的轉折，不禁聯想起現實世界裡美國打伊拉克的戰爭，到現在都還是有不少人質疑和批評，打這場戰爭的原因和必要性，而電影裡看似危險的「恐怖份子」，其實只是被政府營造出的假象，他們的攻擊只是出於自衛，最終原因不外乎只是想要一個安全家園，這完全就是美伊戰爭當時反戰者的論述，因此看到《驚奇隊長》裡暗暗包藏著如此直白的政治意識，是影評人兼主持人的立喆對《驚奇隊長》真正驚奇以及評價大加分的地方。這絕對不只是一部超級英雄電影，也不單純是為了漫威宇宙而拍，背後深藏意涵遠超過一部科幻動作商業片，想要傳達和平的訊息。

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