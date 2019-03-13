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YG正式宣布「和勝利解約」：深刻反省沒管好藝人！

記者張筱涵／綜合報導

韓團BIGBANG成員勝利日前爆出性買賣、是鄭俊英偷拍群組中的一員等負面新聞，11日宣布引退，當時被YG娛樂說是自己的決定，過了2天確定正式遭到解約。

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勝利和YG解約。（圖／翻攝自勝利IG、BIGBANG臉書）

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▲YG娛樂正式宣布和勝利解約。（圖／翻攝自勝利IG）

YG娛樂13日對外發出正式聲明：「近期以勝利参與經營的夜店爆力事件作為起始，隨著事情越演越烈影響到許多粉絲和一般民眾，對此在這裡至上最深的歉意。勝利在12日發表引退宣言後，YG決定接受勝利的要求正式解約，YG身為管理藝人的娛樂公司承認沒能更加嚴實進行管理，正在深刻的反省，最後，YG也深刻體會到進行大動作改革的必要性，為此和各位約定我們公司所有職員都會盡心盡力。」

事實上，勝利首先因他投資的夜店「Burning Sun」被爆出夜店高層率保安圍毆打人，警察還把被害者當成加害者，讓被害者憤而投書媒體，懷疑警方吃案，夜店方勾結並賄賂，還指稱夜店有下藥性侵等行為，希望警方徹查。經過20萬國民請願通過後，警方徹底介入調查，更挖出包含勝利疑似性招待「重要客人」，還有案外案：朋友撿屍且偷拍女子等惡行他都知情，雪球越滾越大。

勝利在南韓時間12日在IG宣布引退，並承諾所有人「將會誠實的接受調查，將所有疑惑全部解開」，同時也真心誠意感謝出道10年來接受全世界每一位喜愛他的粉絲們，「再次說聲抱歉，真的很抱歉，這段時間非常感謝大家」。

▲勝利發言退出演藝圈。（圖／翻攝自勝利IG）

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勝利, BIGBANG, YG娛樂, 鄭俊英

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