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鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼撇嘴「一掌拍碎花生」Man爆

記者韓景樺／綜合報導

南韓歌手鄭俊英近日涉嫌偷拍及散布不雅影片引發風波，先前才有網友翻出藝人黃光熙曾在節目中「神預言」和鄭俊英出門「怕會給《無限挑戰》帶來不好的影響」，今日（13日）又有網友發現EXID的Hani過去和鄭俊英同框出演綜藝時，因聽見男方說自己「長得像花生」，而一掌拍碎手上的花生，精彩一幕引發熱議。

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▲Hani過去上《窮遊豪華團》，曾狠狠拍碎P上鄭俊英照片的花生。（圖／翻攝自微博／娛評王、哎一股清流）

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▲Hani過去上《窮遊豪華團》的畫面如今成為熱議焦點。（圖／翻攝自微博／娛評王）

EXID的Hani因為精緻的「女神」外貌下卻擁有直率不做作的「女漢子」性格，而受到許多粉絲喜愛，過去她曾多次參與韓綜《窮遊豪華團》（짠내투어）錄製，甚至更來台灣出過外景，當時同遊故宮的男藝人金生珉才因涉及性騷擾節目組女性工作人員而下車，現在鄭俊英又被爆出偷拍風波，Hani過去在節目裡的反應也因此被拿出來討論。

▲▼ 韓綜藝節目《窮遊豪華團》來台拍攝外景，哈妮、鄭俊英走出民宿。（圖／記者蕭采薇攝）

▲韓綜《窮遊豪華團》曾來台拍攝外景，當時哈妮和鄭俊英都有參加。（圖／記者蕭采薇攝）

當時眾人圍在桌邊聊天，鄭俊英被問到曾被叫「花生」的理由時，毫不猶豫回答「因為我頭小」，一旁的Hani聽見後露出傻眼表情，字幕更應景配上了「懷疑自己的耳朵」，只見Hani先是鄙視地看了眼手裡的花生，接著更狠狠一拍，把P上鄭俊英照片的花生直接碾碎，一氣呵成的動作被讚超級帥，更有網友說「這表情太真實」、「所以女愛豆們心裡都明明白白的哈？」，意外讓Hani成為討論話題。

▲Hani過去上《窮遊豪華團》，曾狠狠拍碎P上鄭俊英照片的花生。（圖／翻攝自微博／娛評王、哎一股清流）

▲Hani過去上《窮遊豪華團》，曾狠狠拍碎P上鄭俊英照片的花生。（圖／翻攝自微博／哎一股清流）

►哈妮碎花生影片連結請點這。（影片來源微博，如遭刪除請見諒）

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