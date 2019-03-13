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後藤真希搞不倫戀謝罪！　親筆信認了「我和老公以外的男人發生關係」

▲▼後藤真希結婚5年出軌前男友。（圖／翻攝自IG／後藤真希）

▲後藤真希結婚5年出軌前男友。（圖／翻攝自IG／後藤真希）

記者陳芊秀／綜合報導

日本前「早安少女組」人氣成員後藤真希被爆不倫，和小3歲圈外男友結婚5年，並育有一對兒女，不料13日被報偷吃前男友，偷偷到平價飯店開房，老公還和小王打官司。她稍早以親筆信謝罪：「我和老公以外的男人發生了關係……。」

後藤真希坦承如同週刊報導，「我去年（2018）和別的男人發生關係，真的很抱歉。我輕率不成熟的行為，深深傷害了誓言相守一生的丈夫，身為妻子、身為母親，還沒有做好這個角色的自覺，做出了背叛信任的事，現在除了很後悔，也深深地反省中。」

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▲▼後藤真希親筆信為不倫行為謝罪。（圖／翻攝自部落格／後藤真希）

▲後藤真希親筆信為不倫行為謝罪。（圖／翻攝自部落格／後藤真希）

由於週刊爆料後藤真希遭到家暴，她聲明寫道：「當時是我們夫妻吵架過度的表現，和對方的互動太過輕率引來誤解，對此也會鄭重反省。」她透露和丈夫多次討論後，已經獲得原諒，兩人溝通的時間也變多，「我再度感受到家人的重要。」她表示今後夫妻會互相幫助，專心照顧家庭和孩子，最後更強調「公私都會繼續努力」，意思是不倫事件不會影響未來的演藝工作。

據日雜《週刊文春》報導，後藤真希2018年和前男友重新取得聯絡，某次搭計程車到男方下榻的平價飯店，短短24小時內發生肉體關係2次。她的丈夫取得證據後向小王求償，金額高達日幣330萬元（約台幣92萬元），但是小王反控丈夫家暴，婚姻早出現裂痕，不認為有任何侵害權利的行為，目前官司仍在進行中。

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