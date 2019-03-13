快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

記者李湘文／綜合報導

南韓歌手鄭俊英捲入偷拍女性風波，12日深夜公開道歉：「我承認所有罪行。」並坦承在未經同意的情況下偷拍女性上傳，將中斷演藝事業反省。

►更多【鄭俊英涉嫌偷拍】相關新聞

請繼續往下閱讀...

▲鄭俊英深夜認罪。（圖／翻攝自IG／鄭俊英）

鄭俊英12日深夜透過媒體發表道歉信，對於近日曝光的所有爭議內容，承認都確有其事，「我在沒有經過同意的情況下拍攝女性，並且分享到聊天群組，沒有罪惡感的做出這些行為。」身為公眾人物，他承認這是令人羞愧、不謹慎的行為。

鄭俊英對受害女性表示抱歉，也向所有為此失望、驚訝、憤怒的人道歉，之後將暫停手上所有節目，並中斷演藝活動，終身反省自己犯下的罪行。他將從14日上午開始接受調查，承諾會誠實應訊，並接受所有處罰。

▲鄭俊英回國接受調查。（圖／CFP）

鄭俊英在11日被爆出非法偷拍，從2015年起多次拍攝女性私密影片，並分享到聊天群組給其他朋友，牽連受害者多達10名。他原本在國外拍攝節目，為了接受調查，12日中斷拍攝回國，造成仁川機場驚人混亂，被保鑣護著迅速離開，之後一直保持沉默，直到深夜才透過媒體公開道歉信。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！