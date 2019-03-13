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他們佔據了我10年的歲月，但我真的只希望他善良

妹子有的是青春 妹子有的是青春

追星10年，沒有偉大的迷妹目標，但有一顆容陷愛的心。

文／妹子有的是青春

這幾天下來，因為本命團捲入這次事件
想說一些自己心裡的想法，無論有沒有人在意，或其他粉絲會不會認同

（圖／崔鍾訓IG）

首先，是如坐針氈的在度過每一分每一秒
因為工作就是在處理這些事情
我已經盡最大的力氣撇除個人的情緒
但在親手貼出那些新聞的時候，還是有些喘不過氣來

『我該相信他嗎？』、『他真的有這麼不好嗎？』一直在問自己這些話

請繼續往下閱讀...

雖然都說輿論跟推測會殺死一個人
但一切也不是都毫無根據
我無法在一開始就斬釘截鐵地說出『我相信他不會！』
天人交戰，我是痛苦的

早有耳聞鍾訓的一些事跡
我當然不能奢望喜歡的藝人表裡如一
他們是販賣夢想跟希望的職業
但沒有人規定他私底下也必須是一朵白蓮花
不過一直覺得沒有犯法、對待粉絲、工作真誠
有些私人的事，就可以選擇不去理會

（圖／崔鍾訓IG）

但一切都上升到法律問題時，就無法置之不理了
我清楚自己不夠偉大，不是那種可以無條件包容偶像的粉絲
我清楚若他今天是能夠定罪的罪犯，他會影響的是整個團體

在10年的追星生活中
一向都是喜歡團體勝過個人
實在無法接受因為一個人、影響認真工作的其他隊友
何況他又是隊長

人家會怎麼看這個團體？
那對其他的人多不公平？
過去的努力又都算什麼？

雖然嘴上總說不用太在乎別人給你的評價
但這世界很現實的
你這生多半數的時間
都要背負這樣的評價生存啊

說真的，我認為勝利做的最對的一件事
就是他自己承擔責任、退出BIGBANG
禍不殃及其他人，反省悔過可能還不算晚

『榮辱與共』這麼矯情的話，只適用於沒有犯罪的時候
更何況這整件事情是關於欺誨女性
若他真的被定罪，身為一名女性
妳怎麼能夠接受自己喜歡的人，就是這樣一個會糟蹋女人的傢伙？

（圖／崔鍾訓IG）

很謝謝FNC有出來替他出面澄清
信不信那是另外一回事
都長這麼大了，大家也都懂得尊重不同的聲音
現在，至少公司敢開這個口
我就還能憑這一口氣替他說點什麼

最後
我希望所有我喜歡的藝人
不用光芒四射，不用得萬千寵愛
但他必須善良的活
必須在做明星以前、先懂得做人

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