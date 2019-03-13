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反轉！崔鍾訓行賄警方掩蓋酒駕　拿錢幫忙是女星老公...勝利也知情

記者吳孟庭／綜合報導

南韓演藝圈關於BIGBANG勝利、鄭俊英的一幫好友圈，除了在群組聊天室有情色內容，稍早崔鍾訓3年前酒駕、要求警察幫忙掩蓋的新聞也被挖出，雖然他否認行賄警方，但媒體復原聊天室內容後，發現是朴韓星（又譯朴寒星）老公幫忙擺平。

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▲崔鍾訓行賄警方蓋掉酒駕？挖出拿錢幫忙的就是朴韓星老公。（圖／翻攝自崔鍾訓IG）

▲崔鍾訓行賄警方蓋掉酒駕，勝利也知情。（圖／翻攝自崔鍾訓IG）

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據《SBS 8點新聞》披露的「勝利群組」，崔鍾訓先是貼了一則別的歌手酒駕的新聞，寫說「好在OO哥的幫助我得救了」，接著金姓友人回：『鍾訓這經驗不錯啊，手銬也戴過、警察面前也逃跑過，真是驚險啊！』

▲反轉！崔鍾訓行賄警方掩蓋酒駕　拿錢幫忙是女星老公...勝利也知情。（圖／翻攝自SBS）

▲崔鍾訓對話紀錄，證實因為某位人物幫忙而解決。（圖／翻攝自SBS）

▲反轉！崔鍾訓行賄警方掩蓋酒駕　拿錢幫忙是女星老公...勝利也知情。（圖／翻攝自SBS）

▲金姓友人形容當時崔鍾訓還有被上手銬。（圖／翻攝自SBS）

這時鄭俊英登場，在聊天室說，「鍾訓這個應該可以寫一面（報導）了吧」，其他人則是揶揄他「可以大寫特寫了」、「應該可以變有名了」，這時鍾訓回答：「為什麼會有我的新聞？多費勁地安靜處理了。」

▲反轉！崔鍾訓行賄警方掩蓋酒駕　拿錢幫忙是女星老公...勝利也知情。（圖／翻攝自SBS）

▲包含鄭俊英在內友人都在揶揄崔鍾訓要紅了。（圖／翻攝自SBS）

▲反轉！崔鍾訓行賄警方掩蓋酒駕　拿錢幫忙是女星老公...勝利也知情。（圖／翻攝自SBS）

▲最後勝利說是某哥拿自己的錢幫忙崔鍾訓掩蓋的。（圖／翻攝自SBS）

但其他人都知道幕後是誰在幫忙，金姓友人回，「安靜？劉會長費多大心力你知道嗎？」，這時候勝利回應，「下次酒駕不要想著要掩蓋，OO哥用自己的錢塞了多少啊」。而目前群組所指的劉姓男子，就是朴韓星的老公，也是勝利事業伙伴之一。

不過《SBS 8點新聞》出示的聊天紀錄，顯然與稍早崔鍾訓經紀公司的聲明不同，公司表示沒有拿錢行賄，也已經付出250萬（韓幣）罰金與吊扣駕照100天，還擔保「萬一官方勾結情事真的屬實，將負起一切法律責任。」此外也宣布在所有調查結束以前，「崔鍾訓預計的個人活動，還有作為FTISLAND成員的活動將全面中斷。」

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關鍵字

崔鍾訓, FTISLAND, 勝利, 日韓風

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