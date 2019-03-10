大一正妹跟團被逼上酒店「還要AA制」！　目睹爸爸團員「大玩1晚太激烈」

記者田暐瑋／綜合報導

跟團出國和自由行都有各自的好處，但如果跟團遇上個離譜導遊就欲哭無淚了。茵芙大一時跟同學跟團去泰國，卻是一連串災難的開始，除了被逼消費外，晚上導遊還號稱「要帶她們見識曼谷夜生活」，竟被強行帶到酒店，全程她只能看其他爸爸團友左擁右抱，沒想到最後還被逼當分母，讓她當場氣炸。

茵芙在《上班這黨事》分享跟團經驗，大一跟團到泰國旅遊，一開始整團被帶到一個小房間裡，開始有工作人員會講解推銷各種商品，一群人沒有要消費，前腳才正要離開，卻發現大門被鎖住，導遊和地陪都在門外，要開門的唯一條件就是要付錢買商品。

▲茵芙跟團到泰國被帶上酒店。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



請繼續往下閱讀...

最後有一名團員太想上廁所，就隨便買了一個商品解救全團，原以為這已經夠差勁，怎料導遊某天晚上突然提議要帶她們去見識曼谷夜生活，還有幾個爸爸團員興奮地單獨同行，到了夜店小酌幾杯後，導遊以「曼谷夜店很早打烊」為由，又要帶她們到別處續攤。

茵芙一開始表明想回飯店，卻被導遊威脅，只好乖乖跟著續攤，沒想到第二攤竟然是酒店，她們兩個女生和另一對情侶當場傻眼，只能坐在旁邊唱中文歌，看著其他爸爸團員左摟右抱酒店妹，不過災難還沒結束，隔天要回台灣前，導遊事先收走護照要做登機check in，但告訴她和同學必須支付前一晚酒店的3000元費用。

▲茵芙跟團到泰國被帶上酒店。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）



一聽到還要當前一晚酒店的分母，茵芙表示自己從頭到尾只喝果汁，當場傻眼拒絕，反被導遊威脅沒收護照，而其他爸爸團員因為擔心東窗事發，只得乖乖交錢了事，氣得她火冒三丈，回到台灣後馬上投訴，相關單位卻互踢皮球，最後也不了了之，「結果我們一人付3000塊讓他們上酒店！」