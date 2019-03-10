ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大一正妹跟團被逼上酒店「還要AA制」！　目睹爸爸團員「大玩1晚太激烈」

記者田暐瑋／綜合報導

跟團出國和自由行都有各自的好處，但如果跟團遇上個離譜導遊就欲哭無淚了。茵芙大一時跟同學跟團去泰國，卻是一連串災難的開始，除了被逼消費外，晚上導遊還號稱「要帶她們見識曼谷夜生活」，竟被強行帶到酒店，全程她只能看其他爸爸團友左擁右抱，沒想到最後還被逼當分母，讓她當場氣炸。

茵芙在《上班這黨事》分享跟團經驗，大一跟團到泰國旅遊，一開始整團被帶到一個小房間裡，開始有工作人員會講解推銷各種商品，一群人沒有要消費，前腳才正要離開，卻發現大門被鎖住，導遊和地陪都在門外，要開門的唯一條件就是要付錢買商品。

▲茵芙跟團到泰國被帶上酒店。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲茵芙跟團到泰國被帶上酒店。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

請繼續往下閱讀...

最後有一名團員太想上廁所，就隨便買了一個商品解救全團，原以為這已經夠差勁，怎料導遊某天晚上突然提議要帶她們去見識曼谷夜生活，還有幾個爸爸團員興奮地單獨同行，到了夜店小酌幾杯後，導遊以「曼谷夜店很早打烊」為由，又要帶她們到別處續攤。

茵芙一開始表明想回飯店，卻被導遊威脅，只好乖乖跟著續攤，沒想到第二攤竟然是酒店，她們兩個女生和另一對情侶當場傻眼，只能坐在旁邊唱中文歌，看著其他爸爸團員左摟右抱酒店妹，不過災難還沒結束，隔天要回台灣前，導遊事先收走護照要做登機check in，但告訴她和同學必須支付前一晚酒店的3000元費用。

▲茵芙跟團到泰國被帶上酒店。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

▲茵芙跟團到泰國被帶上酒店。（圖／翻攝自YouTube／上班這黨事）

一聽到還要當前一晚酒店的分母，茵芙表示自己從頭到尾只喝果汁，當場傻眼拒絕，反被導遊威脅沒收護照，而其他爸爸團員因為擔心東窗事發，只得乖乖交錢了事，氣得她火冒三丈，回到台灣後馬上投訴，相關單位卻互踢皮球，最後也不了了之，「結果我們一人付3000塊讓他們上酒店！」

丫頭錄影完「一下去就翻臉」！　 當面開罵製作人：我忍很久了

推薦閱讀

正妹女星開車撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

正妹女星開車撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

辣模婚禮「激吻男友人」嬌喊好嗨！　新郎綠光罩頂還被嗆：有什麼好計較

辣模婚禮「激吻男友人」嬌喊好嗨！　新郎綠光罩頂還被嗆：有什麼好計較

林志玲44歲歪成「蛇精臉」！　網看傻認不出來：女神崩壞

林志玲44歲歪成「蛇精臉」！　網看傻認不出來：女神崩壞

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

娶到3000億賭王千金！「小7歲學霸未婚夫」驚人身家起底　網錯愕：大學還沒畢業

娶到3000億賭王千金！「小7歲學霸未婚夫」驚人身家起底　網錯愕：大學還沒畢業

周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

正妹「激美上空畫面」曝光瘋傳！　男伴手一伸入…她露愉悅表情

正妹「激美上空畫面」曝光瘋傳！　男伴手一伸入…她露愉悅表情

起底粉紅R8千金辣模！　子涵「掉半球WiFi裝」爆紅：就是要東露西露

起底粉紅R8千金辣模！　子涵「掉半球WiFi裝」爆紅：就是要東露西露

20年友情決裂！小S「摔椅翻臉阿雅」　對罵結局讓人傻眼了

20年友情決裂！小S「摔椅翻臉阿雅」　對罵結局讓人傻眼了

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

空等2小時…觀眾喊「退票！」　鄧紫棋直播揭延遲內幕

高雄請不到鄧紫棋！　潘恆旭忍1個月才說「貪財」內幕：他們要錢

周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

宋智孝一口氣喀擦20cm長髮！　剪成「及肩短髮」激美飄仙氣

鄧紫棋90度鞠躬道歉了！　演唱會「全場空等2小時」原因曝光

羅志祥訪一半..突被亂問「何時生小孩」　全場錯愕..竟是超大咖男神！

鄧紫棋《安靜》唱到一半！王嘉爾驚喜現身…台上「2舉動」暖炸

女神「坐對面吃早餐」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

茵芙

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 大一正妹跟團被逼上酒店「還要AA制」！　目睹爸爸團員「大玩1晚太激烈」
  2. 蘿莉塔年收12K「玉女→訐譙龍」　吳宗憲「一句話」她飆三字經：人生歪斜
  3. 《I Believe I Can Fly》原唱爆監禁未成年當性奴　二度入獄人生全毀
  4. 當場給難看！男友自豪：持久力第1名　曾智希「聳肩冷笑」回家GG了
  5. 快訊／勝利涉嫌性買賣立案！　警方：以嫌疑人身份接受調查
  6. 蔡逸帆老公「角色扮演」逼真硬來　她遭恐嚇狂哭中斷
  7. CNN：《驚奇隊長》拯救2019年票房　終結好萊塢10個月寒冬
  8. 月薪2萬硬撐「停經2年」！　正妹跑工地「老闆半夜急Call」網哭：設計系超有感
  9. 曾莞婷突宣布「準備演唱會」　飆唱《信愛成癮》網狂讚：出專輯了！
  10. 獨家／張彬彬羞認：林依晨是我的女神！低音砲狂讚「她很可愛」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366