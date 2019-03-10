20年友情決裂！小S「摔椅翻臉阿雅」　對罵結局讓人傻眼了

記者田暐瑋／綜合報導

小S、阿雅是演藝圈的超級好姐妹，卻曾有過長達22年的心結，到了2017年才真正講開重修舊好。近日兩人一起上大陸實境秀《小姐姐的花店》，其中一段畫面引起熱烈討論，小S突然暴怒摔開椅子，嚇得阿雅和其他人倒抽一口氣，氣氛陷入尷尬。

微博上流傳一則短影片，小S在節目中原本低頭擦桌子，沒想到下一秒突然爆發，怒吼：「煩死了！為什麼都我一個人在做事！」在一旁的阿雅一臉錯愕回頭問說：「你幹嘛啊？」她更是惱怒回嗆：「店裡面只有我一個人在做事啊。」兩人開始發生爭執。

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▲小S和阿雅上演吵架戲碼（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）



翻出完整版影片後，兩人爭執才沒幾句，小S率先笑場，原來這是一場鬧劇，一開始是大陸影后宋佳和春夏互飆演技，上演對吵劇情，小S和阿雅看了也戲癮發作，放話要下場挑戰，小S發狠開罵，一度把其他人嚇得一愣一愣，但最後還是破功忍不住笑場，變成一齣搞笑鬧劇，小S也心服口服直呼：「演員難當啊！」

小S曾聊起求學時期，阿雅就像是每個班級中會有的那種搞笑笑丑角同學，她會故意開對方玩笑，或是指使對方幫忙買東西，進入社會開始工作後，她依舊像在學校一樣開玩笑，卻發現對方的表情不太對，看起來特別尷尬，某次她照樣開玩笑，卻發現對方變得安靜沒有任何回應，收工後阿雅對她說「熙娣，請妳以後不要在眾人面前這樣開我玩笑，我很不舒服，而且我不喜歡這樣」，她一時慌張只好草草道歉。

▲小S和阿雅上演吵架戲碼（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）



儘管這件事已經事過境遷，但一直放在小S心中，因此趁著阿雅出新書邀請寫序，她特別藉這個機會好好向對方致歉，「小時候的玩笑可以開，但是每個人都會改變，都會成長，當她想改變、想成長的時候，妳還是用同樣的方法對待她的時候，那就是妳不夠尊重別人、不夠愛她」，說著說著她忍不住哽咽。

不過阿雅也說其實當年才剛出道，心態也還不夠成熟，還好重新再見面時，2人都有所成長、改變，彼此知道對方玩笑的底線在哪，以及開玩笑背後的用意，讓彼此間的感情更加深厚。