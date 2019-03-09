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蘇晏霈、黃瑄全裸泡湯看雪景　美拍「18禁照片」私人珍藏

記者林奕如／台北報導

蘇晏霈與黃瑄一起拍戲養出好情誼，相約遊日本秋田雪景，除了遇到北海道六級地震讓她們這輩子忘不了，還意外發現日本「秋田」行家才知道的珍貴的秘密景點，在「鶴之湯」坦誠相見泡湯，被美景感動到差點不想回家。

▲黃瑄、蘇晏霈日本東北秋田「鶴之湯」泡湯。（圖／民視提供）

▲黃瑄、蘇晏霈到日本東北秋田「鶴之湯」泡湯。（圖／民視提供）

兩人第一天就震撼教育，手機收到超「催魂」的地震警報聲，一度以為是台灣發生地震，才看到是北海道六級地震，黃瑄第一時間拿包包與手機，穿著浴衣衝到走廊，發現空蕩蕩沒有人出來，才看見蘇晏霈緩緩打開門，還問：「那我們要開始逃了嗎？」黃瑄說當時其實快笑出來，哪有人要逃難還問「要開始了嗎」，笑說當下又慌又好笑，她們還跑去敲翻譯小姐跟經紀人的門，大家安慰說這樣還好，要她們趕快回去休息，才結束這段插曲。

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▲黃瑄、蘇晏霈日本東北秋田「鶴之湯」泡湯。（圖／民視提供）

▲蘇晏霈、黃瑄好姐妹一起出遊。（圖／民視提供）

蘇晏霈說這次行程讓她印象最深刻是「森吉山」的樹冰，一搭纜車上去視野遼闊，滿山的樹冰氣勢震撼人心，讓她久久不能忘懷。黃瑄也說第一次到日本東北，感覺到美景的震撼，遇到日本82歲老爺爺與老太太們組團參加，在滑雪場餐廳一聽到她們是台灣來的，還來跟她們聊天，有位爺爺還變魔術給她們看，黃瑄說人情味與親切，讓她感覺好溫暖，黃瑄說最訝異的是，她問長輩們來參觀的嗎？她立馬被糾正說「他們是來滑雪的」，嚇得她立正站好，對日本長輩們佩服不已。

▲黃瑄、蘇晏霈日本東北秋田「鶴之湯」泡湯。（圖／民視提供）

▲黃瑄雪地看到狗狗超興奮。（圖／民視提供）

這次行程還有在「鶴之湯」的坦誠相見泡湯體驗，兩人說在當時的氛圍、環境之下，全身光溜溜走去泡湯，一點也不害羞，蘇晏霈說：「一般藝人包括日本人去拍泡湯，是穿比基尼包浴巾，但是我們膽子很大，一聽到溫泉老闆說可以清場，就真的全裸下去泡湯。」蘇晏霈大誇黃瑄身材纖細，凹凸有緻，一點都看不出來生過小孩，黃瑄也稱讚蘇晏霈身材豐滿火辣，讓人快噴鼻血。

▲黃瑄、蘇晏霈日本東北秋田「鶴之湯」泡湯。（圖／民視提供）

▲黃瑄、蘇晏霈泡湯留下美照。（圖／民視提供）

黃瑄看到現場有掛一張「背部全裸側身微轉向鏡頭」海報，她們想要模仿用手機拍下「限制級」照片，把同行的日本女翻譯嚇死了，竟然尺度這麼大，蘇晏霈跟黃瑄搞笑說這照片要留給孫子看，當年阿嬤在日本秋田「鶴之湯」留念，要跟「後代子孫」炫耀當年身材有多好，也要大家快去日本把自己青春肉體拍照留念，不要遺憾，搞笑行徑讓眾人笑歪。

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黃瑄, 春花望露, 麗華, 蘇晏霈, 日本東北, 秋田, 鶴之湯

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