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滾石春酒超熱鬧！　八三夭、陳零九、孫盛希「豐收灑錢」

記者關韶文／台北報導

迎接新的一年，滾石旗下藝人 八三夭、陳零九、孫盛希合體出席春酒，除了滾石唱片全體員工外，更廣邀請了許多圈內好友如賴慈泓、廖人帥、謝乾乾導演等共席開20桌，約200人參與，熱鬧非凡！

滾石2018大豐收，八三夭樂團登上小巨蛋且二場演唱會創下門票開賣秒殺紀錄、陳零九發行第六張創作專輯《情歌》、孫盛希一口氣發行二張專輯《女‧人WOMAN》及《希遊記》紛紛創下佳績，校園與商演活動倍增。

▲▼孫盛希。（圖／滾石提供）

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▲孫盛希開心出席滾石春酒。（圖／滾石提供）

除了在年前即預定了知名的海鮮餐廳外，公司同仁也特別設計了賓果遊戲以及骰子比賽，在一陣賓果叫號後已累積數十名聽牌的同仁，沒想到最終竟然被陳零九給連線成功獲得獎金，笑翻眾人。而在骰子比賽則由知名導演謝乾乾代表孫盛希桌勝出，整桌十人各獲得加菜金2000元，讓大家開心不已。

不僅陳零九、孫盛希加碼獎金紅包外，八三夭也捐出高達六位數獎金來給現場同仁摸彩，讓參與嘉賓人人有獎，一同共度歡樂時光。新的一年八三夭即將在3/23前進高雄巨蛋舉辦「一事無成的偉大」萬人演唱會，是今年世界巡迴的第一站。

孫盛希在上海參加《這！就是原創》節目比賽，得到節目的《猛獸原創榜》第7名，節目每周六晚間8點，於「優酷」播出，陳零九則計畫發行20首單曲，並收到眾多競賽節目邀請合作。

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