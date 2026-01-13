游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

▲游鴻明相隔18年將在台開唱。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

游鴻明相隔18年終於要重返家鄉台灣開唱，今（13日）宣布將在4月11日在北流舉辦「敵不過想念」演唱會，他透露這幾年多在大陸演出，不過苦苦等待他的粉絲，不斷到女兒游宇潼的IG敲碗爸爸開唱，女兒也撒嬌抱怨：「至少辦個小的歌友會，敘敘舊也好。」他才起身動念決定在台開唱。

▲▼游鴻明經典歌無數。（圖／記者黃克翔攝）



對於這次演出，游鴻明預告：「還是要以經典曲目為主，但會有些設計，不希望太沈悶的感覺，希望加一點劇情進去，像音樂劇的感覺。」過去曾有傳言，他因被「不實報導」而鮮少在台演出，他今笑說自己18年前宣傳專輯被問長高秘方，他回答自己有吃轉骨湯，不料隔天報社接到上萬通電話要問他秘方，「我說我不是醫生，一般轉骨湯大家都可以自己去問，結果隔天又被寫成『游鴻明說謊 長高沒有秘方』。」讓他頗為無奈，不過他笑說：「現在沒有陰影，且媒體已經改朝換代了。」

對於長年在對岸發展，他也解釋自己其實早在2011年就回台，「以前沒有直航，我在大陸就住了一陣子。」更自爆以前上節目被陳為民爆料他在蘇州有房子，被虧是「游員外」，他坦言以前在蘇州真的有房子，但回台後就都處理掉了，改回台北置產，笑說：「還好啦，只有3、4棟。」

他女兒游宇潼近年也勇闖樂壇，先前曾被拍和敏盛醫院第3代楊博翰熱戀，不過後來戀情告吹，被問有無關心女兒感情生活，他說：「我一開始以為她開玩笑，結果真的分手了。」表示不太會管女兒私生活，也澄清：「分手不一定是男生壞，有些人可能習慣自由，怕約束太多，不想被綁住。」

