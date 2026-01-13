17年房仲帶看凶宅…驚遇「鬼魂玩燈開關」　李銘順最新台劇是真的

記者黃庠棻／台北報導

Disney+ 懸疑驚悚台劇《凶宅專賣店》即將於1月16日上線，進入最後倒數三天，由《女鬼橋》導演奚岳隆與郝芳葳導演聯手打造，集結金鐘視帝李銘順、金馬新人范少勳及陳姸霏主演。

▲《凶宅專賣店》由李銘順、范少勳、陳姸霏主演。（圖／Disney+提供）

《凶宅專賣店》故事圍繞神祕房仲公司「義勝房屋」，透過一間間看似嚇人的凶宅，牽引出亡靈與生者的交織命運。《凶宅專賣店》在北影首映後好評炸裂，影評人、業界房仲大讚作品在驚悚氛圍營造與人性書寫間取得完美平衡。

「是真的恐怖片！」影評人認證電影級驚悚

影評頻道《電癮好選喆》主持人簡立喆直言「完全是我的菜！原本以為迪士尼的片一定會很『闔家觀賞』，沒想到是扎扎實實的恐怖片！」而《好·嗑電影》影評人浩克更將《凶宅專賣店》封為「今年北影的第一名！」大讚驚悚橋段「幾乎是電影等級的特效」，認為恐怖片專業戶、《女鬼橋》導演奚岳隆從前兩集就把氛圍營造得非常完整，在角色塑造上更是細膩深厚「情感渲染的很到位」喊話「看到哭！」

看恐怖片看到哭？情感渲染深刻人心

但《凶宅專賣店》不只是嚇人，故事在郝芳葳導演的情感渲染下更深刻人心。從業17年的知名房仲文奕夫更直呼超有共鳴，尤其范少勳飾演的「阿澤」為籌措妹妹換心手術費而投身凶宅房仲。

面對為什麼做這行的疑問，文奕夫反問「窮和鬼，哪個比較可怕？」這種現實壓力下的抉擇，正是劇中想傳達的情感核心「鬼很可怕，但人的執念與生存壓力更讓人心碎」。

劇中鬼魂丟彈珠吸引注意的橋段，文奕夫直言「我遇過的是玩燈的開關，但真的會發生這種事！《凶宅專賣店》真的有演進我的現實生活」。而今天Disney+也釋出文奕夫擔任「義勝房屋」面試官、面試主演范少勳、陳姸霏的創意影片，展現兩人的逗趣互動並分享了許多凶宅買賣的冷知識。

「義勝房屋」線上開張！詭異物件等你來賞屋

Disney+同步推出互動式「義勝房屋」線上賞屋網站，完整還原劇中神秘房仲公司。網站推出多間「熱門物件」，有愛小孩家庭首選、精緻透天宅等，但每張房屋照片都暗藏不尋常的細節，像是奇怪的小孩塗鴉、擱在骯髒水槽旁的菜刀、以及詭異的粉色祭壇，每間凶宅背後到底隱藏著怎樣的故事？

網站也也介紹了義勝房屋的專員陣容、以及他們長期配合的驅魔專家團隊，勢必要幫客戶找到「最適合」的物件。點擊網頁任一角落，還會觸發由動力火車演唱的主題曲《最後一搏》，帶領觀眾走入這場靈異前導。《凶宅專賣店》將於1月16日於Disney+獨家上線，每週五更新兩集，於2月13日完結。

