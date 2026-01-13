ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

劉宇寧承諾「送粉絲1張票」6年後兌現了
3個心態練習養成「幸運體質」
阿雅18歲開始吃素原因曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭淑慎 小澈 松本菜奈實 Lisa 陳艾琳 Danielle 余祥銓 李亞萍

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

記者黃庠棻／台北報導

民視娛樂節目《娛樂超skr》直擊民視八點檔大戲《豆腐媽媽》的首映記者會現場，現場星光熠熠。其中，「反派專業戶」吳鈴山此次在劇中挑戰飾演一名愛喝酒又會家暴老婆的「超級大渣男」，戲裡打人打得狠，戲外他卻自曝為了找回演戲的「體感」，竟然在家求老婆「動手打他」。

▲《豆腐媽媽》記者會幕後曝光。（圖／民視提供）

▲《豆腐媽媽》記者會幕後曝光。（圖／民視提供）

吳鈴山在受訪時坦言，這是他第一次來到民視拍戲，對環境相當陌生，甚至還要向馬國弼等演員詢問電梯怎麼走。他分享，當初朋友看到宣傳海報時，還打趣問他這次是否又要演台語中的「空安」（憨人）角色，沒想到戲裡他卻是個沈溺酒精、對妻子動粗的暴力男。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《豆腐媽媽》記者會幕後曝光。（圖／民視提供）

▲《豆腐媽媽》記者會幕後曝光。（圖／民視提供）

不僅如此，吳鈴山坦言最初對這個角色有些排斥與忐忑，為了能精準詮釋那種暴戾的情緒，他在家請太太看著他練習，甚至要求太太「打他兩下」來尋找被擊打後的真實感覺，他感性表示，太太是他最強大的支柱，不斷給予鼓勵才讓他順利完成挑戰。

▲《豆腐媽媽》記者會幕後曝光。（圖／民視提供）

▲《豆腐媽媽》記者會幕後曝光。（圖／民視提供）

在劇中飾演吳鈴山兒子的郭忠祐，則呈現了另一種演技挑戰。他所飾演的角色因長期目睹家庭暴力，導致患有創傷後壓力症候群（PTSD），性格極度壓抑且沈默寡言。

▲《豆腐媽媽》記者會幕後曝光。（圖／民視提供）

▲《豆腐媽媽》記者會幕後曝光。（圖／民視提供）

郭忠祐表示，這個角色話雖不多，但情緒極重，嚴重的社恐讓他演起來非常不容易，卻也演得非常過癮。他也特別感謝馮凱導演的信任，讓他感受到演戲越來越好玩。有趣的是，劇中他與飾演結巴角色的馬國弼有許多對手戲，一個話少、一個講話結巴，截然不同的節奏讓演員們都非常期待能撞擊出精彩的火花。

▲《豆腐媽媽》記者會幕後曝光。（圖／民視提供）

▲《豆腐媽媽》記者會幕後曝光。（圖／民視提供）

而在《娛樂超skr》的後台訪問中，可以看到演員們私下團結的一面。為了首映會的舞蹈表演，演員們甚至練舞練到半夜。被封為「豆腐媽媽」的謝瓊煖，這次在劇中挑戰與以往帥氣、中性風格不同的「可愛風」，穿上亮麗服裝展現親和力。

▲《豆腐媽媽》記者會幕後曝光。（圖／民視提供）

▲《豆腐媽媽》記者會幕後曝光。（圖／民視提供）

編歌又編舞的宮美樂笑說，劇中「萬家」的一家人感情非常好，雖然有人話多、有人沈默，但聚在一起就像個大家庭一樣溫暖，也是因為萬家人，才讓她想為萬家人創作歌曲。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

豆腐媽媽吳鈴山

推薦閱讀

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」　結婚8年認：早就不想給他碰

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」　結婚8年認：早就不想給他碰

20小時前

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

10小時前

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了　超美胸型被讚：超慾

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了　超美胸型被讚：超慾

7小時前

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

1/12 12:24

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

1/11 23:12

資深女星現身百貨美食街「熟男陪吃」　被店員當場叫回收拾桌面

資深女星現身百貨美食街「熟男陪吃」　被店員當場叫回收拾桌面

12小時前

「天然J奶」女優突重大宣布：將拍攝最後一部AV

「天然J奶」女優突重大宣布：將拍攝最後一部AV

1/12 17:14

小S虧兒童台姐姐抽菸沒炎上！　林妍霏遭出征「關鍵2因素曝光」

小S虧兒童台姐姐抽菸沒炎上！　林妍霏遭出征「關鍵2因素曝光」

8小時前

鬼塚虎爆歧視！賈永婕親自巡櫃處理　當事移工：以後能開心逛101了

鬼塚虎爆歧視！賈永婕親自巡櫃處理　當事移工：以後能開心逛101了

8小時前

小S暖心送花給曹西平　顧婕癌指數升高當場落淚

小S暖心送花給曹西平　顧婕癌指數升高當場落淚

3小時前

《航海王》第2季來了！真人版羅賓「渾圓北半球」火辣身材曝光

《航海王》第2季來了！真人版羅賓「渾圓北半球」火辣身材曝光

6小時前

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

1/12 07:25

熱門影音

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤
胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD
Ozone煥鈞即將要去當兵　粉絲.成員幫剪髮邊唱邊剃頭

Ozone煥鈞即將要去當兵　粉絲.成員幫剪髮邊唱邊剃頭
丁寧感謝曹西平私下鼓勵　他走得很浪漫很好看

丁寧感謝曹西平私下鼓勵　他走得很浪漫很好看
佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」
許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的

許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友

王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友
蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD
蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞

蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞
NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

看更多

「兒子戀愛腦太誇張」 吳速玲：媽媽要懂得放手

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

ENHYPEN成訓遭私生飯包圍　「機場拔腿狂奔甩跟拍」畫面流出

29分鐘前0

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

55分鐘前0

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

1小時前0

游鴻明隔18年曝重磅喜訊！　被「不實報導」露面澄清了

1小時前30

日天后「生前裸照被喊價20萬」　公司還要賣內衣：能賺錢太好了

2小時前0

17年房仲帶看凶宅…驚遇「鬼魂玩燈開關」　李銘順最新台劇是真的

2小時前22

林可彤暫離台灣半年「憂兒變8+9」　移居美國曝最大改變

3小時前42

小S暖心送花給曹西平　顧婕癌指數升高當場落淚

3小時前30

林心如2週後迎50歲生日！親做2道菜「放閃霍建華」笑了：他很好養

3小時前0

韓團SEVENTEEN聯名「藍色小精靈」　超商獨家開賣甜點、周邊

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」
    20小時前5428
  2. 29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台
    10小時前162
  3. 阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了
    7小時前2619
  4. 中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立
    1/12 12:2446
  5. 跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面
    1/11 23:123631
  6. 資深女星嗑美食熟男陪吃　被店員叫回收拾桌面
    12小時前2417
  7. J奶女優宣布：將拍攝最後一部AV
    1/12 17:14248
  8. 小S虧兒童台姐姐沒炎上！林妍霏遭出征關鍵因素曝
    8小時前1411
  9. 鬼塚虎爆歧視！賈永婕親自處理　當事移工反應曝
    8小時前3012
  10. 小S暖心送花給曹西平顧婕癌指數升高當場落淚
    3小時前82
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合