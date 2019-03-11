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邱宇辰耍man超「掉漆」！　背吳品潔帥2秒...直接趴地

記者李欣容／台北報導

吳品潔在電視劇《你有念大學嗎？》飾演蕾絲邊「簡貞怡」，昨（10日）播出中，梁子傑（邱宇辰 飾）為了幫陽子浩製造機會，故意拉走簡貞怡，本想背著她走，卻一個不小心被壓垮。吳品潔笑說，假如真的有人背她背到摔倒，可能會不小心笑出來，但也會給男生台階下。

▲▼ 邱宇辰抱吳品潔跌倒 。（圖／翻攝自Vdol、邱宇辰IG、吳品潔IG）

▲▼邱宇辰背吳品潔跌倒。（圖／翻攝自Vdol）

▲▼ 邱宇辰抱吳品潔跌倒 。（圖／翻攝自Vdol、邱宇辰IG、吳品潔IG）

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現實生活中，吳品潔很少遇到需要被背著的情況，但若遇到男生耍man卻掉漆，「我會笑，對於出其不意的事情我通常會覺得有趣笑出來，而且男生如果真的跌倒會想給彼此台階下哈哈。」她也坦承喜歡有肩膀的男生。

▲▼ 邱宇辰抱吳品潔跌倒 。（圖／翻攝自Vdol、邱宇辰IG、吳品潔IG）

▲梅賢治扮成無臉男鬼，逗樂吳品潔 。（圖／翻攝自Instagram／pinpin_woo）

花絮中飾演李建的梅賢治打扮成無臉男鬼，安心亞猛一回頭嚇到蹲地，但吳品潔倒是淡定，好似不怕鬼，她一聽笑說，「怕啊！但是梅梅那個裝扮對於我來說著實是太可愛。」

▲▼ 邱宇辰抱吳品潔跌倒 。（圖／翻攝自Vdol、邱宇辰IG、吳品潔IG）

▲邱宇辰愛嚇人，吳品潔自認神經大條常狀況外 。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010／pinpin_woo）

除了搞笑的劇情外，禾浩辰、邱宇辰是劇組開心果，出了名的愛嚇人，被問到是否也在被嚇名單內，吳品潔說，「我沒有很怕蟑螂之類的小昆蟲，而且我神經比較大條，有一次浩辰在我後面想要我轉頭嚇到，結果我回頭完全不知道他在幹麻。」

甚至她還給邱宇辰意見，直說：「你不夠嚇人。」讓邱宇辰燃起鬥志，放話，「妳不要逼我認真嚇妳！」沒想到認真的模樣，讓吳品潔覺得他很帥，「但必須說宇辰抓腳踝嚇人這招真的很容易被嚇到。」

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吳品潔, 安心亞, 你有念大學嗎, 邱宇辰

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