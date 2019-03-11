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《飛越比佛利》又一男星殞落　杰德艾倫「家人陪伴離世」享壽84歲

記者蕭采薇／綜合報導

90年代熱門影集《飛越比佛利》（Beverly Hills, 90210）再傳遺憾消息，劇中飾演「史提夫」伊恩齊爾林爸爸的杰德艾倫（Jed Allan），9日在美國聖塔芭芭拉離開人世，享壽84歲。他的兒子已經證實此事，並透露杰德艾倫是在家人陪伴下安然離世。

▲▼《飛越比佛利》杰德艾倫（Jed Allan）過世。（圖／翻攝自網路）

▲《飛越比佛利》杰德艾倫（右）美國時間9日過世。（圖／翻攝自網路）

杰德艾倫的兒子在父親的臉書發文寫道：「遺憾的在這裡和大家宣布哀傷的消息，我的父親在今晚過世。父親在家人和摯愛的親友們陪伴下離世。」不過並未透露杰德艾倫的死因。杰德艾倫出道56年，除了《飛越比佛利》外，也曾演出演出《我們的日子》及《靈犬萊西》等電視劇，被外媒稱作是「肥皂劇傳奇」。

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▲▼《飛越比佛利》杰德艾倫（Jed Allan）過世。（圖／翻攝自網路）

▲杰德艾倫演過多檔電視劇，被稱作「肥皂劇傳奇」。（圖／翻攝自維基百科）

《飛越比佛利》主角群之一的路克派瑞（Luke Perry）上周才因中風過世，享年52歲。如今再傳遺憾消息，在《飛》劇中飾演杰德艾倫兒子的伊恩齊爾林在IG發文悼念：「很遺憾我們再失去一名《飛越比佛利》的演員，很高興能和杰德艾倫在1994年至1999年合作，他是一個好搭檔，我們會想念他。#ripjedallan」

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