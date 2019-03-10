刪掉通訊錄裡的戲精、無視身邊雜音　泰勒絲「30歲前學會的30件事」

記者蕭采薇／綜合報導

西洋小天后泰勒絲（Taylor Swift）即將在年底邁入30歲，17歲就出道到她，將近有一半的人生都在鎂光燈下度過。她近來接受《ELLE》雜誌專訪，不同於亞洲女星對年齡的扭捏，泰勒絲表示：「聽說每個人的30歲是最有趣，我要把發現告訴每一個人。」像是包括要學會無視身邊的雜音，並且學會原諒自己。

▲泰勒絲「30歲前學會的30件事」引起許多同世代青年的共鳴。（圖／翻攝自泰勒絲IG，以下圖片皆同）



泰勒絲道出這30年來學會的30件事，引起許多同世代青年的共鳴。《ETtoday星光雲》精選其中幾則，為讀者們整理如下：

請繼續往下閱讀...

學會無視身邊的雜音

社群有它好的一面，但也會讓大腦充斥著亂七八糟的噪音，包括讓你難堪的場面，又或是誰比你更好更出色。所以我乾脆關閉了回應功能。沒錯，我直接把回應功能在我的社群軟體帳號上關閉了。通過這個方法，我與我的好朋友們和粉絲們分享生活點滴時，並不需要透過別人來說「你是怎樣的人」。

我還會在早上喝咖啡時，順手屏蔽那些無聊的黑粉。以我自尊來說，把在網路上收到讚美的需求降到最低，是最健康的方式。尤其是曾經看到有人說「你看起來像一隻被卡車撞成稀巴爛然後又被醉酒的獸醫縫合在一起的黃鼠狼⋯⋯你相信嗎？我真的收到過這個留言。

無差別的對所有人釋放無止盡的善意，會帶來很多麻煩和痛苦

雖然我從小時候就被教育要做一個友善的乖乖女，但如果這種個性被人利用了，你會在生命的某些時刻感到真的非常非常糟糕。所以，把背挺直，相信自己的直覺，並且知道何時應該反擊。要表現得就像一條蛇一樣，當然，只在別人踩到你的時候咬它一口。

學會不再討厭自己身上的每一寸肥肉

我不停地告訴自己，一些些多出的重量代表著更好的曲線、更有光澤的頭髮和更多的能量。很多人會努力節食，但如果超過了是很危險的。這件事沒有捷徑，我每天都在學著接受自己的身體。

刪除那些生命中戲精

你生命中給愛的人的時間、空間和能量是有限的，所以要看清楚了，如果某些人正在傷害你、誘導你，或者讓你處於痛苦中，把他們屏蔽或是從通訊錄里刪掉並不過分。這只是手機裡的一個簡單的動作，相信我，只要輕輕一按，這些歹戲拖棚就會離你而去。

學會道歉

當傷害了一個對你很重要的人，道歉並不會給你帶來任何損失。即便是無心之過，道歉後也會更容易繼續向前。不過請不要說「對不起，但是⋯⋯」這只是為自己找藉口罷了。學會真誠地道歉，才能避免失去朋友對你的信任。

一輩子的朋友和點頭之交

現在的我終於知道了他們的區別，就算曾經一起大喊著： 「這就是我們青春！永遠的二十歲！」 然後像是一家人聚在一起。不過在這之中，有人會陪你一輩子，但也有人只能在人生旅途中的過客。

隨著長大，隨之而來悲傷就是「總要失去一些人」 至於那些過去的友誼，就永遠留在了時光記憶中了。不過你會知道的，那些珍貴的回憶永遠不會忘記。

明白面對別人的威脅，就像笑一樣簡單

幾年前，有人在網上發起了一場霸凌－集體在網上罵我是蛇。眾人的參與，事實上讓我當時感覺到了人生不曾遇到的低谷。不過我不會告訴你，當現在的演唱會上，出現那條63英尺的充氣眼鏡蛇，在6萬名粉絲的注視下，我是如何努力控制自己不要笑出來的。

雖然是在體育場的演唱會，但也相當於在Instagram上用「哈哈哈」回應一些惡意評論。如果我們能得到那些欺負我們的人的道歉當然就太好了，但也許我能得到的只是一種滿足感，那敢就是我知道自己能挺過來，並在逆境學會成長。

逐漸開始在政治方面發聲

我花了很多時間了解政治體制和政府部門，以及這些部門簽署了哪些影響我們日常生活的法案。我看到了很多將我們這些脆弱的公民置於危險境地的問題，所以我覺得自己必須大聲呼籲，努力幫助做出改變。

只有在我快30歲的時候，我才覺得有足夠的決心向我1.14億的粉絲說出這些事情。我不希望從我們的領導人那裡，聽到種族主義和因未證實的消息而製造的恐懼言論，我意識到，我有責任發揮我的影響力，帶頭反對那些令人作嘔的言論。

學會原諒自己

當我還是個孩子的時候，媽媽總是告訴說，她從來沒有因為我的過失而懲罰我。原因是我會更加嚴厲的懲罰我自己。五歲的我會把自己反鎖在房間里，無法原諒自己。而現在的我仍會做同樣的事情，不管是自我放逐還是自我封閉。

但我已經意識到，我需要原諒自己錯誤的選擇，包括相信了錯誤的人，或者在眾人面前感到丟臉。這些都要拿到陽光下，讓自己漸漸釋懷。