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被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

娛樂中心／綜合報導

女星柯以柔2017年底與名廚郭宗坤爆出6年婚變，離婚官司還未解決，郭宗坤就病情惡化，驚傳血塊疑似掉出心室的消息。她8日上午開直播，直言這1年半的生活出現很大變化，除了離婚官司外，還要照顧兒女課業，已經心力交瘁，但也表示自己身分還是藝人，不會退出演藝圈。

柯以柔8日上午開直播和粉絲閒聊，提到這1年多的心路歷程，她表情略顯無奈和疲累，直言想讓生活平靜，不願意上節目去被問到婚姻細節，但不代表就是退出演藝圈，如果有適合的節目還是會上，現在也很看得開，把這一些挫折當成人生歷練，「事情發生就發生了，就是去面對。」

▲柯以柔。（圖／翻攝自柯以柔臉書）

▲柯以柔。（圖／翻攝自柯以柔臉書）

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談到現在的生活重心，柯以柔表示全都放在工作和小孩上，尤其是大兒子最近課業遇到一些瓶頸，不太敢開口說英文，導致口試成績吊車尾，讓她自責沒有善盡督促之責，讓她分身乏術，已經心力交瘁。據《自由時報》報導，有消息指出，她下周就會復出參加錄影，成為回演藝圈的第一步。

郭宗坤日前檢查出心臟衰竭、心室有血塊，肝功能也出現異狀，留院觀察中，不過即使健康亮紅燈，他也不敢讓柯以柔及小孩知道。然而在消息曝光後1周，卻傳出病況惡化，血塊疑似掉出心室，在身體血管中遊走，目前已被轉送加護病房。

▲柯以柔。（圖／翻攝自柯以柔臉書）

▲柯以柔和郭宗坤離婚官司還在進行。（圖／翻攝自柯以柔臉書）

消息傳出後，柯以柔起初透過經紀人向《ETtoday星光雲》回應，「目前還在了解情況喔。」不久後又表示，「因為在加護病房，所以也不能探視，有傳訊息給小郭。」但這個說法被郭宗坤打臉，直言都「沒收到」任何一通來自柯的來電關心，

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