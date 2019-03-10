周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

娛樂中心／綜合報導

周杰倫愛車成癡，收藏許多名貴限量跑車，最有名的就是他特別訂製的蝙蝠車，據傳收藏數量高達20多台。近日他又開起跑車鑑賞會，興奮和有「終極上空馬王」之稱的LaFerrari Aperta的敞篷版合照，現在價格一路飆升至億元台幣，疑似又要替車庫添購新夥伴。

周杰倫近來頻頻秀出賞車照，余文樂、林志穎、羅志祥等人都是同好，這次他和黑人結伴欣賞有「馬王」之稱的法拉利億萬跑車LaFerrari Aperta，而這也是他第4次曬出和馬王的合照，還稱呼這台為「family car」，可見是愛不釋手，雖並未透露是否入手，但身後擺放的2台都是他的愛車，因此被猜測這台馬王就是他的最新戰利品。

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▲周杰倫曬馬王。（圖／翻攝自周杰倫IG）



▲周杰倫曬馬王。（圖／翻攝自周杰倫IG）

據悉，這台馬王當年推出時全球限量209台，一台要價200萬美金（約6200萬元台幣），馬上被搶購一空，之後有台灣買家想收購，就花了上億元台幣，而最近2年這台車又開始身價飆升，有錢也不一定買得到，是全世界最貴的超跑之一。

▲周杰倫曬馬王。（圖／翻攝自周杰倫IG）



周杰倫至今收藏名車無數，目前已入手的包括法拉利、藍寶堅尼LP700超跑、有風神之稱的義大利超跑Pagani Huayra、賓士SLR722跑車、，最有名的就是他在主演好萊塢電影《青蜂俠》時，導演送給他的蝙蝠車，據傳他累積到現在已有20輛名車，總價值超過5億元台幣。

本以為馬王是周杰倫新的戰利品，據《蘋果日報》報導，黑人解釋馬王不是自己也不是周杰倫的車，只是到朋友家的車庫欣賞藝術品而已。不少粉絲看到周杰倫狂曬車，羨慕直呼：「完全實現男人夢想！」但也有人崩潰：「大哥，你別玩車了，新專輯先出吧！」

▲周杰倫曬超跑。（圖／翻攝自黑人、周杰倫IG）