ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

記者田暐瑋／綜合報導

前女友是世界上最討人厭的生物！一位美女人妻就飽受前女友所苦，老公因為和每個前女友都保持友好關係，結婚時竟然還邀請對方來參加，前女友在婚禮前多次傳禮服照片供男方挑選，還親暱稱呼她老公為「皇上」，果不其然當天前女友真的穿著袒胸露乳的禮服高調踩場，囂張行徑讓她氣炸。

美女人妻安雅在《媽媽好神》上分享婚禮回憶，因為老公和前女友們都維持朋友關係，其中有一個非常棘手，逢年過節或是老公生日時，這位前女友都會留言祝賀，且都會稱呼她老公「皇上」，沒想到老公毫不避諱，還想瞞著她發喜帖給前女友，邀請對方來婚禮。

▲安雅婚禮被前女友鬧場。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲安雅婚禮被前女友鬧場。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

請繼續往下閱讀...

安雅發現後，索性跟老公攤牌，老公則解釋：「我們畢竟曾經是那麼好的朋友，那是在認識你之前。」她最後展現大器風度點頭答應，沒想到就在一週後，前女友不停傳來自己試穿禮服的照片，且禮服款式都是極度裸露，不然就是有長裙襬的高調設計，嗲問：「皇上，我穿哪一件好看？」氣得她狂翻白眼。

到了婚禮當天，安雅正在和老公及婆家人討論事情，遠遠就看到一個「閃爍的物體」邊奔過來邊喊：「皇上～～」果不其然，這個前女友穿了件低胸且超長裙襬的禮服，擺明是來搶新娘鋒頭，婆婆一看當場暴怒，把她老公拉到一旁教訓：「這個女的來是怎麼一回事？等一下人家會怎麼看你？」

▲安雅婚禮被前女友鬧場。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

▲安雅婚禮被前女友鬧場。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）

安雅老公一看也覺得無言，便當場把前女友趕了回去，事後前女友還在IG發文，拍下當天自己的服裝，委屈說：「皇上把我趕走，我好生氣！」安雅也笑說，好險也因為自己開恩，讓前女友來參加婚禮演了這一齣荒謬的戲碼，讓老公認清這個女人是個瘋子。

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我眼淚

推薦閱讀

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

娶到3000億賭王千金！「小7歲學霸未婚夫」驚人身家起底　網錯愕：大學還沒畢業

娶到3000億賭王千金！「小7歲學霸未婚夫」驚人身家起底　網錯愕：大學還沒畢業

正妹「激美上空畫面」曝光瘋傳！　男伴手一伸入…她露愉悅表情

正妹「激美上空畫面」曝光瘋傳！　男伴手一伸入…她露愉悅表情

嗲認機長當乾爹「送暗黑服務」！　嫩妹空姐「鮑鮑換包包」黑幕曝光

嗲認機長當乾爹「送暗黑服務」！　嫩妹空姐「鮑鮑換包包」黑幕曝光

林志玲44歲歪成「蛇精臉」！　網看傻認不出來：女神崩壞

林志玲44歲歪成「蛇精臉」！　網看傻認不出來：女神崩壞

周潤發拍戲被誤傷「血流滿面」！　爆頭瞬間繼續演…喊卡全場傻眼

周潤發拍戲被誤傷「血流滿面」！　爆頭瞬間繼續演…喊卡全場傻眼

起底粉紅R8千金辣模！　子涵「掉半球WiFi裝」爆紅：就是要東露西露

起底粉紅R8千金辣模！　子涵「掉半球WiFi裝」爆紅：就是要東露西露

辣模婚禮「激吻男友人」嬌喊好嗨！　新郎綠光罩頂還被嗆：有什麼好計較

辣模婚禮「激吻男友人」嬌喊好嗨！　新郎綠光罩頂還被嗆：有什麼好計較

周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

正妹女星開車撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

正妹女星開車撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

空等2小時…觀眾喊「退票！」　鄧紫棋直播揭延遲內幕

空等2小時…觀眾喊「退票！」　鄧紫棋直播揭延遲內幕

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

空等2小時…觀眾喊「退票！」　鄧紫棋直播揭延遲內幕

女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我歌嗎」她答不出

鄧紫棋90度鞠躬道歉了！　演唱會「全場空等2小時」原因曝光

宋智孝一口氣喀擦20cm長髮！　剪成「及肩短髮」激美飄仙氣

周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

羅志祥訪一半..突被亂問「何時生小孩」　全場錯愕..竟是超大咖男神！

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

這群人深夜拋震撼彈！　宣布「大消息」：走出舒適圈

守護趙麗穎生子…馮紹峰醫院首現身！　「手抱嬰兒籃」升級最暖奶爸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

媽媽好神

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 高雄請不到鄧紫棋！　潘恆旭忍1個月才說「貪財」內幕：他們要錢
  2. 前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰
  3. 獨家／許莉潔自責淚灑錄音室　老哥魔鬼操練「把我當阿兵哥」
  4. 隋棠自拍超有禮貌！　馬步一蹲「3步驟」網讚：真的很親切
  5. 鄧紫棋《安靜》唱到一半！王嘉爾驚喜現身…台上「2舉動」暖炸
  6. 影后娜塔莉波曼女神卡卡上身　首開金口唱天后架式「好威武」
  7. 周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂
  8. 女網友私訊訴苦輕生　張嘉佳後悔已讀不回：想寫本陪你失眠的書
  9. 吳奇隆罕見曬照為劉詩詩慶生！　「結婚4年第一次」閃瞎網友：大半夜嚇到我了
  10. 張嘉倪「現場未P畫面」曝光！　一看膚色…網驚：好黑喔

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366