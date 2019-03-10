前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

記者田暐瑋／綜合報導

前女友是世界上最討人厭的生物！一位美女人妻就飽受前女友所苦，老公因為和每個前女友都保持友好關係，結婚時竟然還邀請對方來參加，前女友在婚禮前多次傳禮服照片供男方挑選，還親暱稱呼她老公為「皇上」，果不其然當天前女友真的穿著袒胸露乳的禮服高調踩場，囂張行徑讓她氣炸。

美女人妻安雅在《媽媽好神》上分享婚禮回憶，因為老公和前女友們都維持朋友關係，其中有一個非常棘手，逢年過節或是老公生日時，這位前女友都會留言祝賀，且都會稱呼她老公「皇上」，沒想到老公毫不避諱，還想瞞著她發喜帖給前女友，邀請對方來婚禮。

▲安雅婚禮被前女友鬧場。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



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安雅發現後，索性跟老公攤牌，老公則解釋：「我們畢竟曾經是那麼好的朋友，那是在認識你之前。」她最後展現大器風度點頭答應，沒想到就在一週後，前女友不停傳來自己試穿禮服的照片，且禮服款式都是極度裸露，不然就是有長裙襬的高調設計，嗲問：「皇上，我穿哪一件好看？」氣得她狂翻白眼。

到了婚禮當天，安雅正在和老公及婆家人討論事情，遠遠就看到一個「閃爍的物體」邊奔過來邊喊：「皇上～～」果不其然，這個前女友穿了件低胸且超長裙襬的禮服，擺明是來搶新娘鋒頭，婆婆一看當場暴怒，把她老公拉到一旁教訓：「這個女的來是怎麼一回事？等一下人家會怎麼看你？」

▲安雅婚禮被前女友鬧場。（圖／翻攝自YouTube／媽媽好神）



安雅老公一看也覺得無言，便當場把前女友趕了回去，事後前女友還在IG發文，拍下當天自己的服裝，委屈說：「皇上把我趕走，我好生氣！」安雅也笑說，好險也因為自己開恩，讓前女友來參加婚禮演了這一齣荒謬的戲碼，讓老公認清這個女人是個瘋子。