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正妹「激美上空畫面」曝光瘋傳！　男伴手一伸入…她露愉悅表情

記者田暐瑋／綜合報導

古巴旅遊YouTuber「Marta Maria Santos」外型健康性感，常常秀出自己穿著比基尼游泳的辣照及影片，近日她挑戰尺度，拍下趴在沙灘上「上空被塗防曬油」的影片，男友又揉又擦替她全身抹上防曬油，她露出愉悅表情，讓不少男粉絲直呼：「超羨慕～」

▲Marta Maria Santos（圖／翻攝自YouTube／Marta Maria Santos）

▲Marta Maria Santos（圖／翻攝自YouTube／Marta Maria Santos）

Marta Maria Santos的頻道累積14萬粉絲，除了介紹各地美食和旅遊景點，她更喜歡展露自己健康美十足的好身材，其中一支她穿著胸前交叉開洞的比基尼泳衣，躺在沙灘椅上一臉悠閒，享受全身被男友塗抹防曬油，男友先是在她腹部、大腿抹油，之後轉移到胸口，擔心會有曬痕，還貼心拉開比基尼線塗抹，她最後索性脫掉上半身的比基尼，上空趴在沙灘上曬背，畫面吸引不少關注。

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▲Marta Maria Santos（圖／翻攝自YouTube／Marta Maria Santos）

▲Marta Maria Santos（圖／翻攝自YouTube／Marta Maria Santos）

▲Marta Maria Santos（圖／翻攝自YouTube／Marta Maria Santos）

▲Marta Maria Santos（圖／翻攝自YouTube／Marta Maria Santos）

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

高雄長腿辣妹騎樓摔倒斷腿骨痛炸　凶器曝光竟是「綠豆湯」

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