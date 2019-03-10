沉默1天…江倩齡姐姐說話了！　閨蜜揭「她未完心願」

記者傅家妤／綜合報導

29歲馬來西亞女星江倩齡9日發生重大車禍身亡，親友接獲噩耗悲痛不已，並拒絕對外發言，時隔1日江倩齡的姐姐在她的IG上發出聲明，證實妹妹已經離開，並稱對方一直以來的心願就是「透過媒體娛樂傳福音」，這也是妹妹一直以來堅持的信念，「她的真誠，熱心與無私，相信她身邊的每一個人都感受得到的。」

▲江倩齡離世，姐姐代為發聲明。（圖／翻攝自Facebook／江倩齡、俊倩）

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江倩齡的姐姐在江的社群網站上代為發表聲明，稱妹妹是個開朗的傻大姐，也總是真誠地對待身邊每個人，過去最大心願就是可以把「福音」傳遞給身邊每個人，「她很堅持這個信念，很努力完成這個使命，從來不求回報。」善良、純真的妹妹不幸早逝，她也感到非常悲痛，但她依舊抱持正面態度：「讓我們把與Emily（江倩齡）的美好回憶永遠記在心裡。」

▲江倩齡姐姐曬出妹妹的多張美照悼念。（圖／翻攝自Facebook／江倩齡）

江倩齡姐姐也代為感謝外界的慰問，「我們暫時無法在這時刻給予及時回應，請見諒。」但她稱粉絲與網友可以繼續在IG上留言，「紀念與Emily（江倩齡）最好的時光，我相信她一定看得見的。」

▲江倩齡閨蜜也曬出合照悼念。（圖／翻攝自Facebook／俊倩）

此外，江倩齡在演藝圈中的閨蜜之一，藝人俊倩也在社群網站上發文哀悼，稱兩人過去有過許多約定，其中也包括江倩齡最想做的事，「說好的一起去旅行呢？說好的一起開網路平台，做自己喜歡的事呢？說好的一起努力打拼呢？」

▲江倩齡閨蜜也曬出2人合照。（圖／翻攝自Facebook／俊倩）

沒想到這一切還尚未完成，好友就已經離去，讓俊倩感到非常難過：「我還是認識妳太晚了，和妳的回憶不夠。」但她還是希望可以為對方紀錄下兩人一起度過美好的時光：「我想讓所有人都知道，妳很棒，妳在我心目中已經是最好的。」

▲江倩齡姐姐、閨蜜發文。（圖／翻攝自Facebook／江倩齡、俊倩）