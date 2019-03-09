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江倩齡IG最後發文「回顧點滴」逼哭粉絲　教會幫辦身後事

記者傅家妤／綜合報導

29歲馬來西亞女星江倩齡9日凌晨在吉隆坡發生車禍，自撞身亡，消息傳出後，一眾親友與粉絲都難過不已，不少人也紛紛湧上她的社群網站上留言悼念。江倩齡最後一則發文停留在3月7日，她喊話粉絲，要大家可以抱持感恩的心，保持快樂，沒想到這也成為了她留給粉絲的最後一番話。

▲▼江倩齡。（圖／翻攝自IG／江倩齡）

▲江倩齡離世，讓眾人震驚不已。（圖／翻攝自臉書／江倩齡）

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江倩齡7日中午透露，參加了某服裝品牌的重新開幕活動，當天晚上還特別曬出了特寫照，只見她坐在床上，對著鏡頭露出溫柔淺笑，並在發文中與粉絲分享心聲：「今天花一點時間回顧自己經歷的每一個點點滴滴。感恩的心能使一個人快樂，而快樂的心是送給身邊人最棒的禮物！」

▲▼江倩齡。（圖／翻攝自IG／江倩齡）

▲江倩齡在離開2天前參加品牌活動，曬出美照。（圖／翻攝自IG／江倩齡）

沒想到，時隔2天，江倩齡就已經離開了這個世界，該番話也成為了粉絲對她最後的回憶，不少人紛紛湧上她的社群網站上哀悼，表達不捨之情。據馬來西亞媒體《星洲日報》報導，江倩齡的教會目前已經著手處理她的身後事，在這2天內也會為她舉辦一場追思會，江倩齡的恩師湯小康受訪時也表示，將出席追思會，好好地向她道別。

▲▼江倩齡。（圖／翻攝自IG／江倩齡）

▲江倩齡最後一則發文。（圖／翻攝自IG／江倩齡）

江倩齡圈內好友兼同門師妹朱畯丞在受訪時，也表示非常震驚，「她在我心中永遠是最美好的，希望她在另一個世界會得到安息。」

江倩齡9日淩晨駕車行經吉隆坡舊古仔路（Kuchai Lama），，在轉彎處不慎失控，撞上一旁大樹，導致車頭嚴重毀損，還隱約可見椅墊上沾滿血跡，可以想見衝擊力之大，她的頭部因此受到重創，當警方趕到現場拖出女司機時，才發現她是藝人，但已不治身亡。

▲▼江倩齡。（圖／翻攝自IG／江倩齡）

▲▼江倩齡。（圖／翻攝自IG／江倩齡）

▲粉絲湧上江倩齡IG留言悼念。（圖／翻攝自IG／江倩齡）

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