江倩齡1年前打卡墾丁…　陳慕淚曝她暖舉「最美麗的天使」

記者陳芊秀／綜合報導

29歲馬來西亞女星江倩齡9日發生重大車禍身亡，消息震驚娛樂圈。她曾拍過台灣電影《天使曾經來過》，1年前曬出墾丁打卡的照片，當時還留言「珍惜生命」。她個性好和多位藝人都是好友，還陪陳慕參加節目錄影，突然意外離世，令男方錯愕到不能接受事實。

▲江倩齡意外身亡，陳慕慟失好友。（圖／翻攝自IG／江倩齡、陳慕）

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江倩齡在《天使》扮演男主角過世前女友，同時女神許維恩也有演出，兩人雖然沒有對戲，在記者會、殺青宴聚餐都有碰過面。她來台有時間就拍下美照，包括一年前打卡墾丁，長髮在強風吹下逆轉擋演」，笑虧風太大完全無法好好拍照啊！也想念拍片時的回憶，最後更以Hashtag標記「珍惜生命」，留言如今看來令人心痛。

▲江倩齡1年前打卡墾丁。（圖／翻攝自IG／江倩齡）

此外，江倩齡曾陪《大學生了沒》陳慕上節目，包括小優主持的《小姐搞事情》，人雖然在場但是沒有露臉，後來更在ETtoday節目《ETtoday看電影》現身，展現美妙歌喉，亮麗外型令台灣觀眾印象深刻。她陪陳慕上節目宣傳新片，合照時甜笑溫暖，如今卻天人永隔，令好友以狂哭心情寫道：「不敢相信我聽到的……妳是我見過最美的天使……。」

▲陳慕在限時動態上傳合照，悼念江倩齡。（圖／翻攝自IG／江倩齡、陳慕）

江倩齡演藝事業不斷追求突破，原本2019年計畫出唱片，並到大陸發展，沒想到意外身亡，所有夢想就此中斷，衝擊親友和無數粉絲。