一戰只是歷史名詞？《他們不再老去》還原100年前色彩和聲音！

記者林映妤／台北報導

100年前，一場全球性的軍事衝突改變了人類歷史的進程，但在世人腦海中，「第一次世界大戰」比較像是歷史名詞，因為除了文字資料，留下的影像都是黑白、模糊、轉速不一的膠捲影片。然而電影《他們不再老去》重現了100年前這些真實的軍人與這一場歷時4年的殘酷戰爭！

《魔戒》三部曲導演彼得傑克森、英國廣播公司（BBC）與帝國戰爭博物館攜手合作《他們不再老去》，彼得傑克森表示：你很難想像在100年前，有些人才14歲就主動加入第一次世界大戰，他們選擇上戰場的原因不一定是為了正義和平與民族大義，當你聽到某些老兵說，這樣就能逃離家鄉的無聊工作，從軍能讓他們展開冒險的新生活，你會發現這樣的答案完全不同於教科書的內容，如果時間能重來，有些人甚至願意再上前線一次。」

他又表示：「當然，這是倖存者的想法，他們能夠變老、成家，有工作有子女甚至孫子，但對於那些在戰場上失去生命的人呢？他們如果有機會還會願意為國捐軀，死在陰暗潮濕又衛生環境極差的壕溝裡嗎？」

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▲《他們不再老去》生動還原一戰樣貌。（圖／華納兄弟影業提供）

《他們不再老去》由彼得傑克森與超過400多名的工作團隊花了一年半的時間，過濾2200小時的影片與600小時的老兵談話，再歷經3年的時間整理、修復，並且完成聲音後製，才濃縮成一部99分鐘的電影。

這無疑是影史上耗時最久又工程最浩大的影片修復計畫，修復過程包括去除原始膠片上的刮痕與灰塵，消除影片雜音以及最後調整影片速度。彼得傑克森表示：「影片的修復工程曠日廢時，當時遺留下來的影片規格很不統一，每秒13格到18格不等，甚至有一秒10格的，我們第一個需要克服的就是要讓所有影片呈現出每秒24格，於是透過電腦與人工運用現有的畫面與最新的技術，作出原本不存在的畫面來填補格數的不足。」

▲▼《他們不再老去》不但還原色彩還使用3D效果。（圖／華納兄弟影業提供）

過程中，彼得傑克森決定除了彩色修復之外，還要利用最新的3D技術，讓這些百年前的珍貴影像更貼近觀眾的面前，「我覺得這些軍人的臉孔越來越立體、明顯與清晰，我當下就明白了，我要用這些人的聲音來呈現這部電影，而不是透過歷史學家或是旁白主持人，他們是活在那個時代的人，只有透過他們的聲音，才能表現出這部電影真實性並且還原當時戰爭的樣貌。」

要讓觀眾有身歷其境的另一個方式就是聲音，要如何讓觀眾聽到100年前的聲音？彼得傑克森表示：「我們堅持要有完整場域的聲音，無論是風吹來的樹葉沙沙聲，走在泥濘地上的腳步聲，搬運材料時的吵雜聲，步槍上膛的槍機聲，馬蹄聲，皮革摩擦的嘎吱聲響等，就算是極細微的聲音都不能略過，光是一個鏡頭常常就包含數十種不同的環境音，再經過各種方式的後製與合成。」

▲《他們不再老去》還讀唇替軍人們配音，盡量還原他們的內心世界。（圖／華納兄弟影業提供）

至於人聲方面，他們找來讀唇語的專家，讓他們翻譯那些軍人講話的鏡頭，大眾終於能夠跨越100年的時空知道當時這些年輕軍人在說什麼、想什麼，「我們內心感到無比激動，我們還會找到與該名軍人相同出生地的年輕人，確保他的口音非常準確地為他配音，有了聲音、色彩與3D畫面，我們終於能夠將整部作品呈現在觀眾面前，第一次世界大戰不再只是歷史課本上的名詞，超過3500萬以上的人死在這場人類第一次的大型軍事衝突中，觀眾也能夠在電影中，看見這些曾經真實活在當時的人們。」

《他們不再老去》3月29日青年節上映。