171cm扣嫂自爆「真實體重」　學生時代舊照跟著曝光…網驚呆！

記者張筱涵／綜合報導

台荷混血兒Keanna擁有亮麗的外型和姣好的身材，從小就是美人胚子，日前在IG的提問功能中，意外曝光了自己在10幾歲時擔任日本雜誌模特兒的舊照，接著更是直接曝光了最新的真實體重和保養法，讓人不免感嘆她對美的堅持。

▲Keanna和謝和弦結婚2年，感情甜蜜依舊。（圖／翻攝自謝和弦臉書）

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Keanna時常透過IG和粉絲們互動，7日時開放你問我答時，不外乎就被問到很多和謝和弦的問題，也有很多滿特別，其中就有被問到過去做過什麼樣的打工，她透露從16歲就開始打工，舉凡便利商店、手搖飲料店、漫畫店、服飾店、兒童美語客服家教、古董店專櫃小姐都做過，最令人驚豔的是也當過日雜模特兒，同時也曝光了當時的照片。

▲Keanna曝光過去拍攝的雜誌照。（圖／翻攝自Keanna IG）

從照片中可以看見Keanna的臉相較現在比較豐腴一點，手捧著蛋糕嘴唇邊還沾上一點，舔舌的俏麗模樣相當美麗，從小的氣質就十分出眾、非常上相。另外，身材看起來高挑又纖瘦的她一早量完體重就馬上回覆粉絲問題，身高171公分的她竟然只有43.7公斤，相當驚人。

▲Keanna曝光真實體重。（圖／翻攝自Keanna IG）

另外，Keanna也透露自己有在做皮膚管理相關的雷射，每年還會做一次音波拉提、肉毒小臉跟腿，過去也曾透露過為了喜歡美腿的謝和弦，每天都會固定按摩腿部，從這些方面都不難她對美的努力和堅持。