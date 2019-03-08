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王宇婕遇《炮仔聲》飆巔峰！　出道19年「曝轉捩點心聲」粉絲讚爆

記者張筱涵／綜合報導

藝人王宇婕在《炮仔聲》飾演「史上最瘋小三」王妍熙，不只在戲中處處針對張正浩（陳志強飾演）原配，最近更演變到開始虐待婆婆，讓人恨得牙癢癢，而這個角色也成了她出道19年最令人印象深刻的代表作。

▲王宇婕在《炮仔聲》飾演小三王妍熙。（圖／翻攝自王宇婕臉書）

▲王宇婕在《炮仔聲》飾演小三王妍熙。（圖／翻攝自王宇婕臉書）

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王宇婕日前在臉書寫下「當你放下包袱那一刻，也是你發光發亮的開始」，這也讓廣大的劇迷們聯想到她在《炮仔聲》歇斯底里又瘋癲的模樣，紛紛留言表示，「妍熙越來越瘋了，虐待老人的事情都做得出來！我要是她媽媽早就一巴掌呼過去，好好地教訓一頓」、「妳演的很好呦，讓我好恨妳、想打妳呦，可是演戲就是演戲，繼續加油」。

▲王宇婕說放下包袱就是發光發亮的開始，讓影迷們也都替她開心。（圖／翻攝自王宇婕臉書）

▲王宇婕說放下包袱就是發光發亮的開始，讓影迷們也都替她開心。（圖／翻攝自王宇婕臉書）

事實上，王宇婕（本名：呂佳菱）2000年開始以廣告代言踏入演藝圈，清新自然的形象受到各方寵愛，隔年就透過戲劇《我的名字叫蓮花》開始演員生涯，可惜一直都沒有令人印象深刻的代表作產生，後來在《雪天使》內飾演女主角齊雪桐展開偶像劇之路，在台灣打開知名度。

王宇婕2014年以《世間情》打開鄉土劇之路，接著在《甘味人生》裡一人分飾三角，雖然台語語調還不夠標準，但精湛又拼命的演技讓知名度瞬間攀升，去年開始在《炮仔聲》飾演學歷高、社會地位高千金小姐最後被愛情沖昏了頭，不惜當小三還惡化到令人恨得牙癢癢，為了這個角色被口紅畫臉、被潑水羞辱、冷天泡冷水，如此為戲犧牲的態度和精神不只讓「王妍熙」成為人生代表作，也為演藝圈之路打開一道新的大門。

▲王宇婕擁有《雪天使》、《甘味人生》等代表作。（圖／翻攝自YOUTUBE）

▲王宇婕擁有《雪天使》、《甘味人生》等代表作。（圖／翻攝自YOUTUBE）

小S逼問「我演技很很差嗎?」　影后秒低頭沉默....笑了 !

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王宇婕, 炮仔聲, 甘味人生, 雪天使

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