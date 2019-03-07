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2NE1合體破局！朴春回歸音樂節目　YG狠心「Dara不會去」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團2NE1成員朴春在團體解散後，相隔8年再度推出個人作品，6日曝光歌曲Teaser，她找來姐妹Sandara Park合作，激動到大哭：「真的很謝謝大家。」隨著歌曲公開，她也確定將在14日出席音樂節目《M Countdown》，但有韓媒爆料「Dara不會參加朴春新歌舞台」，YG狠下決定不幫「前成員」宣傳歌曲。

▲▼朴春哭了。（圖／翻攝自vlive）

▲朴春時隔8年推出個人作品。（圖／翻攝自vyoutube）

朴春時隔8年推出新歌《Spring》，14日將首次出演節目《M Countdown》，首度公開新歌的表演舞台，她新歌找來姊妹Sandara Park合作，但根據相關人士爆料，Dara雖是參與歌曲feat.，但並不會因此參加朴春回歸的舞台，2NE1合體宣告破局！

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▲▼ 2ne1合體破局！朴春回歸樂壇　YG狠心「Dara不會去」（圖／翻攝自IG）

▲2NE1合體破局，朴春出演音樂節目，Dara不會去回歸舞台幫唱。（圖／翻攝自IG）

▲▼朴春出席音樂節目。（圖／翻攝自Mnet）

▲朴春14日將出席音樂節目。（圖／翻攝自Mnet）

2NE1於2016年11月宣布解散，自此4人不曾在任何場合合體，但朴春與成員維持好關係，不時會與Dara、Minzy聚聚，她3月推出新歌《Spring》，Dara義氣力挺，粉絲原以為會看見她們再度合體的光景，沒想到YG搶先聲明「不參加朴春回歸的舞台」，令歌迷留下無限遺憾。

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YG, 朴春, 2ne1, 2NE1

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