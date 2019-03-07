TANK安裝「心臟去顫器」開唱！　15首經典你一定聽過

記者關韶文／台北報導

歌手TANK睽違兩年舉辦個人演唱會，7日下午提前開放媒體探班，TANK直接現場詮釋《我在呢》、《夜裡的月光》、《專屬天使》、《非你莫屬》連串好歌，讓大家先感受連串好歌的魅力，這次台北演唱會將捐出善款幫助「社團法人台北市原住民關懷協會」。

▲▼TANK舉辦公益演唱會。（圖／記者謝盛帆攝）

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台北演唱會扣除成本後，將捐出所得新台幣十萬善款幫助「社團法人台北市原住民關懷協會」，TANK也感激表示謝謝大家支持，其實未來不光會在高雄，只要時間與場地許可，全台各地都會去。這次台北演唱會，最早來排隊的歌迷，恰恰好就是來自高雄的死忠的粉絲，她一早八點便來排隊卡位，而最遠的是來自新加坡、香港與上海的粉絲，也大約在十點就來現場，TANK得知後相當感動，由於這兩天全台陰雨濕冷，讓他非常不好意思，紛紛叮嚀工作人員要到場的歌迷注意保暖別感冒。

▲▼謝麗金特別探班TANK演唱會彩排。（圖／記者謝盛帆攝）

這次演唱會，TANK共唱十五首歌，包括《給我你的愛》、《我們小時候》、《城裡的月光》、《夜裡的月光》、《鬥牛要不要》、《專屬天使》、《我在呢》、《非你莫屬》、《專屬天使》等，還有原住民的歌曲。面對今晚演唱會，TANK透露也會緊張，畢竟是自己的專場，希望能將最好的表現出來，身體上，之前安裝「心臟去顫器」部分，目前每半年做一次檢查，作息就維持正常生活即可。

TANK重新出發，感恩表示，「以前會執著要擁有全部，但後來才懂，技能無需太多，實用與夠用就好，現在很自在，雖然跟以前生活不同，收入也沒以前好，但我更喜歡現在的平淡！」雖然認識新朋友，但感情部分，因為已經被音樂創作與照顧七歲小女兒起居所佔滿，因此沒有特別想要經營，一切就看緣分。