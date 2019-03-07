30歲不可怕！　郁可唯開示「要走的路還很遠」暖打氣

記者盧薇淩／台北報導

三年沒在台灣發行專輯的郁可唯，即將推出加盟華研國際之後的首張專輯，8日率先公布首波單曲《三十而慄》，讓郁可唯以過來人的身份，讓每個面臨三十歲這個人生階段而感到徬徨不安的人們找到共鳴。不諱言已走過三十幾年的她表示，因為自古以來有著「三十而立」的說法，所以大家更加覺得三十歲時應該要成就些什麼，在此時就應該實現了夢想、達到某個目標。

▲郁可唯將推出新專輯。（圖／華研提供）

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但是在自己已過了三十歲之後，郁可唯反而覺得三十歲並不是一個特殊的年齡，「三十歲每個人都有，也都會過去都會成長，再繼續到四十歲、五十歲，每一個階段都有每個階段的心情和經歷。雖然我在三十歲之前就實現了當歌手的這個夢想，但我一直都有其他的目標和夢想，持續努力奮鬥著，在某個階段目標還沒實現之前，我都會以一顆非常正能量的心，非常開心的心態去生活、去完成我的夢想。」

▲郁可唯分享過30歲的心情。（圖／華研提供）



個性一向樂觀的郁可唯，是身邊同事、朋友心中的「知心大姐姐」，當朋友們碰到三十歲這個關卡，感到迷茫、不知所措的時候，郁可唯很願意用她的樂觀，跟朋友們分享快樂、開心、正邀走能量的心情，「人生將要步入三十大關，我會告訴他們人生很長，要走的路很遠，所以每到一個階段，哪怕你會對它有所擔心或害怕，都是很正常的事。不要怕！繼續一步一步腳踏實地往前走，你一定會度過。」她也希望大家可以在她的這首歌裡，找到從三十而「慄」到三十而「立」的力量。