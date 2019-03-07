ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

30歲不可怕！　郁可唯開示「要走的路還很遠」暖打氣

記者盧薇淩／台北報導

三年沒在台灣發行專輯的郁可唯，即將推出加盟華研國際之後的首張專輯，8日率先公布首波單曲《三十而慄》，讓郁可唯以過來人的身份，讓每個面臨三十歲這個人生階段而感到徬徨不安的人們找到共鳴。不諱言已走過三十幾年的她表示，因為自古以來有著「三十而立」的說法，所以大家更加覺得三十歲時應該要成就些什麼，在此時就應該實現了夢想、達到某個目標。

▲▼郁可唯將推出新專輯 。（圖／華研提供）

▲郁可唯將推出新專輯。（圖／華研提供）

請繼續往下閱讀...

但是在自己已過了三十歲之後，郁可唯反而覺得三十歲並不是一個特殊的年齡，「三十歲每個人都有，也都會過去都會成長，再繼續到四十歲、五十歲，每一個階段都有每個階段的心情和經歷。雖然我在三十歲之前就實現了當歌手的這個夢想，但我一直都有其他的目標和夢想，持續努力奮鬥著，在某個階段目標還沒實現之前，我都會以一顆非常正能量的心，非常開心的心態去生活、去完成我的夢想。」

▲▼郁可唯將推出新專輯 。（圖／華研提供）

▲郁可唯分享過30歲的心情。（圖／華研提供）

個性一向樂觀的郁可唯，是身邊同事、朋友心中的「知心大姐姐」，當朋友們碰到三十歲這個關卡，感到迷茫、不知所措的時候，郁可唯很願意用她的樂觀，跟朋友們分享快樂、開心、正邀走能量的心情，「人生將要步入三十大關，我會告訴他們人生很長，要走的路很遠，所以每到一個階段，哪怕你會對它有所擔心或害怕，都是很正常的事。不要怕！繼續一步一步腳踏實地往前走，你一定會度過。」她也希望大家可以在她的這首歌裡，找到從三十而「慄」到三十而「立」的力量。

張軒睿突離開…約會中斷！　 Selina崩潰爆哭：跟他錯過了

推薦閱讀

女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光　PTT瘋求看診：上帝神作

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

4歲飛飛起床先折棉被　鏡頭轉翔翔「搖頭嘆氣」真實反應網笑翻！

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

修杰楷、孫志浩同天生日！　梧桐妹鬆口吐「對2個爸爸真心話」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女神牙醫超兇！「撞臉張鈞甯」半球辣照曝光　PTT瘋求看診：上帝神作

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

《玩很大》鏡頭外「小鬼緊牽Debbie」被目擊！　認了：有愛的感覺

斯亞穿泳裝熱舞「上下挖空」　半球蹦出…助理驚：太辣不敢看

賈靜雯破尺度「性感照」為修杰楷慶生！　獻吻甜喊：我的修老爺

郭宗坤心臟衰竭「心室冒出血塊」！　病情惡化：不敢告訴柯以柔

4歲飛飛起床先折棉被　鏡頭轉翔翔「搖頭嘆氣」真實反應網笑翻！

「我兒子對不起你」老父站家門向邵庭道歉　她親睹殘忍一幕心碎哭了

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

修杰楷、孫志浩同天生日！　梧桐妹鬆口吐「對2個爸爸真心話」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

郁可唯

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 慎入！吳尊PO照「半張臉超噁變形」　網友點開崩潰：密集恐懼症會後悔
  2. 歐陽妮妮「雙丸子頭」新造型曝光！　短瀏海甜笑萌翻網
  3. 蜘蛛人分手瑞塔歐拉　火速約會新歡！34歲女星身分曝光
  4. 禾浩辰開撩：仙女在我懷裡！安心亞床上直接「抱緊」處理
  5. 艾瑪華森爆《黑寡婦》第二女主角！　PK史嘉蕾喬韓森
  6. 400公尺的烏龜？廖科溢見到「本尊」傻眼：被耍了
  7. 泰勒絲「現在看到蛇都想偷笑」　嗆爆金卡達夏：到現在都沒道歉
  8. 鹿晗熬夜「看曼聯逆轉」感動哭！　喜發表情包反挨罵「別黑我民國」
  9. 黃健瑋《顧家男》沐浴秀猛肌！羞被女友媽媽看光光
  10. 《觸及真心》戲外也超甜！　李棟旭親暱捧臉⋯劉仁娜害羞NG

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366