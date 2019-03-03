ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小彬彬「婚前3協議條約」曝光　律師：違反公序良俗

記者許逸群／台北報導

藝人小彬彬日前上律師謝震武主持的高點《震震有詞》分享「夫妻談錢傷感情」的經驗。小彬彬透露，曾簽訂婚前協議書，律師團也提供三種夫妻財產制，供社會大眾參考。

▲▼小彬彬上謝震武節目《震震有詞》。（圖／高點提供）

▲小彬彬上謝震武節目《震震有詞》。（圖／高點提供）

童星出身的藝人小彬彬，兒子小小彬、迷你彬都曾在演藝圈展露頭角，離婚又閃婚誕下一子萌萌彬，之後又離婚掀起一陣風波。小彬彬說，其實與前妻對於金錢價值觀差異，是彼此婚姻觸礁的原因之一，「以前只要開心手頭就鬆。」他個性闊氣，時常大方請客替朋友付錢，連謝震武都說：「你真是我聽過比演藝圈大哥級出手還闊綽的人。」

請繼續往下閱讀...

小彬彬在新婚階段寵妻不手軟，辦了張附卡給前妻使用，當時從大陸工作返台，一出手就是一組8萬多元的化妝品。他後來因為餐廳營運下滑，跟前妻討論須節省一點，但是前妻的購物習慣並未改變，「在超市買海膽一盒400多，前妻可以一次買個十多盒，她在前頭一直把東西放進推車，我在後面偷偷放回架上，這樣還是可以花個兩萬。」

▲▼小彬彬靠南部知名連鎖熱炒店老闆援助，改店名重新出發，現在日營業額平均約2萬元。（圖／取自小彬彬臉書）

▲小彬彬與前妻曾簽訂婚前協議書。（圖／小彬彬臉書）

小彬彬接著透露，其實兩人結婚前，曾帶前妻跟媽媽見面時簽訂婚前協議書，第一條是兩年內不要生小孩，第二條是五年內不能離婚，第三條若到時離婚，財產要留給小小彬。律師蔡志雄聽完忍不住發言說：「這婚前協議書聽起來是以為了離婚為前提，顯然是違反公序良俗。」

節目中談到夫妻之間如何避免為錢傷感情，律師李怡貞提到夫妻財產有三種分配方法，分別是「夫妻共同財產制、夫妻法定財產制及夫妻分別財產制」。謝震武以最淺顯易懂的方式說明，「國人大多採用夫妻法定財產制，也就是在婚姻關係存續中，從結婚第一天到離婚那一天的財產直接除以二，夫妻各持一半。」

▲▼小彬彬上謝震武節目《震震有詞》。（圖／高點提供）

▲《震震有詞》主持人謝震武。（圖／高點提供）

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

推薦閱讀

法醫「死了怎麼找我」下秒鬧靈異　謝震武變臉：別鬧了

Paul蜜月慘遇訂房網出包　客服「怕電話費太貴」直接掛

獨家／「還願」杜美心來了！試鏡《聲林》超萌演唱曝光

愛紗離婚協議曝光　無共同財產各自飛

500元挺何老師　解婕翎玩《還願》嚇歪：我被逼著上架

13歲的Gail到底有何魔力　無法不愛上她的5大理由

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　超兇南半球全跑出來

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

館長、孫安佐終於見面了！　伸手「貼心暖舉」網友一看全歪樓

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

路人合照Selina：他是誰？　張軒睿強撐笑容「尷尬退出鏡頭外」

《玩很大》限定！「新鬼嫂」比基尼包不住雪球　超兇南半球全跑出來

孫安佐PK館長「被打很慘」！　右眼驚見黑輪：腳快站不起來

館長、孫安佐終於見面了！　伸手「貼心暖舉」網友一看全歪樓

雷／《艾蜜麗》結局評價一面倒！　網噴淚：梗埋好深

強尼戴普正式提告安柏赫德！求償15億揭發前妻「心機騙局」

孫安佐嚇到黑人同學「被衝康」：我跟他那麼熟　現館長直播還原美事件

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

白家綺10年長髮喀嚓！　神逆齡「及肩短髮」網讚：好像大學生

最討厭女星TOP20！「第1名是她」3台灣女星入榜　網推：很真實

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小彬彬, 震震有詞, 謝震武

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 宏正：我都用雙手搖！　自認「手技靈活」2天一次犒賞
  2. 林隆璇「人生1/3」都獻給唱歌！　宣布開台北、台中巡演
  3. 王淨4度拍戲「皮皮挫」　右臉嚴重龜裂：痛到不行！
  4. 小彬彬「婚前3協議條約」曝光　律師：違反公序良俗
  5. 文慧如唱完《漂向北方》　黃明志寄demo「合唱新歌了！」
  6. 阿嬤「爬岸邊冰柱」當Elsa公主　海浪拍打斷裂「人漂走出海了！」
  7. 謝和弦「拒絕粉絲合照要求」　超暖原因曝光…網一聽：真男人
  8. 鄭雨盛不接受被叫「大叔」的原因！自戀語錄講出來都會爆雞皮
  9. 旅遊遇到「天菜正妹」作者寫進書中　6年後發現她變「陸劇女神」！
  10. 白家綺10年長髮喀嚓！　神逆齡「及肩短髮」網讚：好像大學生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366