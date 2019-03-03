小彬彬「婚前3協議條約」曝光　律師：違反公序良俗

記者許逸群／台北報導

藝人小彬彬日前上律師謝震武主持的高點《震震有詞》分享「夫妻談錢傷感情」的經驗。小彬彬透露，曾簽訂婚前協議書，律師團也提供三種夫妻財產制，供社會大眾參考。

▲小彬彬上謝震武節目《震震有詞》。（圖／高點提供）

童星出身的藝人小彬彬，兒子小小彬、迷你彬都曾在演藝圈展露頭角，離婚又閃婚誕下一子萌萌彬，之後又離婚掀起一陣風波。小彬彬說，其實與前妻對於金錢價值觀差異，是彼此婚姻觸礁的原因之一，「以前只要開心手頭就鬆。」他個性闊氣，時常大方請客替朋友付錢，連謝震武都說：「你真是我聽過比演藝圈大哥級出手還闊綽的人。」

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小彬彬在新婚階段寵妻不手軟，辦了張附卡給前妻使用，當時從大陸工作返台，一出手就是一組8萬多元的化妝品。他後來因為餐廳營運下滑，跟前妻討論須節省一點，但是前妻的購物習慣並未改變，「在超市買海膽一盒400多，前妻可以一次買個十多盒，她在前頭一直把東西放進推車，我在後面偷偷放回架上，這樣還是可以花個兩萬。」

▲小彬彬與前妻曾簽訂婚前協議書。（圖／小彬彬臉書）

小彬彬接著透露，其實兩人結婚前，曾帶前妻跟媽媽見面時簽訂婚前協議書，第一條是兩年內不要生小孩，第二條是五年內不能離婚，第三條若到時離婚，財產要留給小小彬。律師蔡志雄聽完忍不住發言說：「這婚前協議書聽起來是以為了離婚為前提，顯然是違反公序良俗。」

節目中談到夫妻之間如何避免為錢傷感情，律師李怡貞提到夫妻財產有三種分配方法，分別是「夫妻共同財產制、夫妻法定財產制及夫妻分別財產制」。謝震武以最淺顯易懂的方式說明，「國人大多採用夫妻法定財產制，也就是在婚姻關係存續中，從結婚第一天到離婚那一天的財產直接除以二，夫妻各持一半。」

▲《震震有詞》主持人謝震武。（圖／高點提供）