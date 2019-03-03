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斯容感冒飆高音「內～」挽救聲音：一分鐘內讓聲帶閉合

記者林彥君／台北報導

東森購物天后斯容2日在臉書上傳一段影片，斯容因感冒聲音沙啞，平時在購物台以好口才銷售的她，最怕感冒會傷到喉嚨，斯容拿出電子琴，分享自己發聲的秘訣，斯容化身音樂小老師，教大家「挽救聲音」。

▲▼斯容。（圖／翻攝自Facebook／斯容）

▲斯容分享發聲方式。（圖／翻攝自Facebook／斯容）

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斯容平時會練習發聲，方法則是遵照音樂老師，「不要小看這個方法喔！這是麥可傑克遜的聲樂老師教過的方式。」斯容說完還幽默的Cue後製幫她強調，之後還對鏡頭俏皮的發出「嘻嘻」聲，斯容搞笑的模樣，逗得掌鏡的朋友哈哈大笑。

在彈琴前，斯容端坐著，以丹田發出「內」的聲音，「發自丹田的靈魂之力，一分鐘內讓聲帶閉合。」斯容一邊彈著琴一邊跟著旋律唱「內內內內～內」，不斷升Key，直到快唱不上去，斯容還可以在換氣時補上一句，「我大概到這裡了。」斯容推薦粉絲也試試，讓聲音狀態更好。

▲▼斯容。（圖／翻攝自Facebook／斯容）

▲斯容用丹田發出「內」的音。（圖／翻攝自Facebook／斯容）

斯容近期常在粉絲頁上分享在購物台的日常，除在螢光幕前，斯容有一堆事前會議要開，其中有天是從下午5點39分起連開4個會議，沒時間吃飯的她，只能趁開會時吃麵包充飢，一結束會議馬上衝廁所，「我現在很緊急，尿急尿急！」斯容更在鏡頭前「綜藝摔」說，「接下來要進Live忙到凌晨12點。」

▲▼斯容。（圖／翻攝自Facebook／斯容）

▲斯容曾在購物台化妝間拍影片。（圖／翻攝自Facebook／斯容）

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