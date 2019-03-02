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那對夫妻Kim說完「珍惜玩具」　妮妮接起猛摔：不要浪費錢

記者林彥君／台北報導

網紅「那對夫妻」Kim和Nico時常在臉書上分享和女兒妮妮的影片，可愛的親子互動，萌翻網友。「那對夫妻」今（2日）上傳一段影片，Kim拿了一個整人玩具，要妮妮好好珍惜，沒想到妮妮接手，玩具直接從手中滑走，重摔在地，讓妮妮驚慌失措，一連彎腰撿玩具都抓不住，後來才發現被整。

▲▼ 那對夫妻。（圖／翻攝自Facebook／那對夫妻）

▲「那對夫妻」常分享親子互動。（圖／翻攝自Facebook／那對夫妻）

影片中，Kim和妮妮說要送一個新玩具當禮物，「但是！妳要保護好它，不要讓它掉，玩具要不要好好珍惜？」妮妮點頭答應會愛護玩具，接著雙手接下爸爸手中橘色的「抓不住玩具」，下一秒玩具從手中滑出，讓妮妮笑說：「你買這些幹嘛啦！」妮妮不斷試著把玩具撿起，頻頻失敗，忍不住翻了白眼。

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▲▼ 那對夫妻。（圖／翻攝自Facebook／那對夫妻）

▲妮妮抓不住整人玩具。（圖／翻攝自Facebook／那對夫妻）

Kim在一旁問：「妳不喜歡是不是？」Kim把妮妮不斷彎腰撿玩具，起身又彎腰撿的畫面剪輯成6秒的「抓不住舞」，妮妮無奈的說：「不要浪費（錢）買這些東西了，這根本不是玩具，是道具，整人的。」不只玩具，事後Kim假裝要換燈泡，要妮妮幫忙扶住他的腳，接下來把整人燈泡摔地，妮妮尖叫後發現燈泡沒破，才知道又被爸爸整了。

▲▼ 那對夫妻。（圖／翻攝自Facebook／那對夫妻）

▲妮妮無奈被爸爸整。（圖／翻攝自Facebook／那對夫妻）

逗趣的互動讓粉絲紛紛留言，有人說：「我笑到流眼淚」、「妮妮一定覺得很傻眼！！」、「妮妮比爸爸還成熟啊」、「爸爸慣性做令妮妮白眼的事。」有網友好奇Kim的整人道具都去哪裡買，「爸爸真的很厲害去那找這些奇奇怪怪的商品。」

▲▼ 那對夫妻。（圖／翻攝自Facebook／那對夫妻）

▲「那對夫妻」超萌互動吸引粉絲關注。（圖／翻攝自Facebook／那對夫妻）

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