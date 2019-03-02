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吳宗憲自白「我欠大飛一個道歉」　認牽線「建商富二代」給楊晨熙

記者李玟儀／綜合報導

綜藝《小明星大跟班》近日在節目中討論「男藝人男性觀眾好感度排行榜」，大飛的圓餅圖秀出來，男生粉絲占比42%，女生則是58%，兩性差距不算太大，不過吳宗憲推測分析，男性粉絲應該都是衝著楊晨熙來的，不過話鋒一轉，吳宗憲突然支支吾吾表示：「我欠大飛一個道歉。」

▲▼吳宗憲、大飛。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲吳宗憲：「我欠大飛一個道歉。」（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

吳宗憲一臉抱歉的對大飛說：「我欠大飛一個道歉。」現場所有人摸不著頭緒，連大飛本人都很詫異，他緩緩說出真相，之前還不知道楊晨熙和大飛交往的時候，曾問過楊晨熙有沒有交往的對象，當時對方沒有直接回應，只說：「分分合合，應該是沒有了。」他動念幫對方介紹桃園建商大老闆的朋友。

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▲▼吳宗憲、大飛。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲曾想幫楊晨熙與桃園建商大老闆牽線。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼吳宗憲、大飛。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

不過吳宗憲說：「還好我沒有真的介紹，要不然就不可能有你了。」換句話說，如果當初吳宗憲真的當起紅娘牽線，搞不好大飛和楊晨熙就走不到今天了，所以他自認欠大飛一個道歉，幸好如今2人修成正果，否則就成了破壞戀情的罪人了。

▲▼吳宗憲、大飛。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲吳宗憲說如果當時真的介紹楊晨熙跟「黃董兒子」認識，搞不好就沒有大飛了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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楊晨熙, 大飛, 小明星大跟班, 吳宗憲, Sandy, 吳姍儒

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